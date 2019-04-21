هيا الشعيبي تكشف للمرة الأولى عن سبب الخلاف مع طليقها طارق العلي (فيديو)

كشفت الفنانة هيا الشعيبي مؤخرًا خلال إحدى المقابلات التلفزيونية، عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى وقوع مشكلة بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي، واعترفت أن السبب يعود إلى طرف ثالث وهي فنانة غير ليست كويتية، ولم تقبل أن تذكر اسمها.

وخلال حديثها قالت: " مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة مو كويتية وأنا مو حابة أذكر اسمها لأنها ولا شيء بالنسبه لي.. إللي صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. والموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد دون نتيجة".

وتابعت هيا: ”أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي، عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وهو كمان بادر بالكلام الطيب اتجاهي.. وأيامنا كانت وايد جميله في المسرح والكواليس“.

الجدير ذكره، أن عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي طالب الفنانة هيا الشعيبي أن تتوقف عن الحديث عن قصة خلافها مع طليقها طارق العلي، بينما كان البعض قد طالب بعودتهما مجددًا بهدف رؤيتهما كالأيام الخوالي في برنامج "طارق وهيونة".

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