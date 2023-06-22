رقص وزغاريد.. مراد يلدريم وإيمان الباني يحتفلان بعقيقة ابنتهما

عادت عارضة الأزياء المغربية إيمان الباني رفقة زوجها النجم التركي مراد يلدريم إلى مسقط رأسها الرباط؛ من أجل الاحتفال بعقيقة ابنتهما "ميراي" وسط الأقارب والمحبين وبعض المشاهير.

إيمان الباني ومراد يلدريم يحتفلان بعقيقة ابنتهما

وأقامت الباني ويلدريم احتفالًا ضخمًا على الطريقة المغربية التقليدية، حيث شوهدت الباني محملة على الكتاف أثناء جلوسها في "العمارية" وزوجها يقف في الأسفل يصفق ويتمايل مع أنغام الموسيقى، وذلك وسط هتاف وزغاريد الحاضرين الذي بدا عليهم السعادة والحماس بالاحتفال المبهج.

إطلالة إيمان الباني في حفل عقيقة ابنتها

وخطفت الباني الأنظار إليها بأناقتها وفخامتها، إذ ارتدت قفطانًا عاجيًا مُزيَّن بالتطريزات والزخارف الراقية التي أضفت لمظهرها لمسة من الملوكة.

وأكملت الباني إطلالتها بتاج ضخم مرصع زيَّن شعرها المموج الذي انسدل وراء ظهرها بطريقة إنسيابية، فيما تزيَّنت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، إذ ارتدت أقراطًا ألماسية على دمعة، وشوكر عريض التف حول عنقها.

من جهة أخرى، خطف يلدريم الأنظار إليه ببدلة توكسيدو أنيقة تألفت من داميت أبيض نسَّقه مع قميص أبيض وبنطال أسود.

وتواجد في الاحتفال عدد من المشاهير المغاربة من بينهم: لطيفة رأفت، ومريم الزعيمي، وكريمة غيث، وغيرهم.



مراد يلدريم يعلن ولادة طفلته

ويُشار إلى أن النجم التركي أعلن ولادة ابنته عبر حسابه في "إنستغرام" بمشاركة صورة ظهر فيها رفقة زوجته ايمان الباني خلال فترة حملها.

وكانت المفاجأة هي تعليق مراد على الصورة واعلانه لولادة طفلته باللغة العربية والتركية، كما أنه استعان بآية من القرآن الكريم إلى جانب التعليق.

وقال مراد في التعليق: "بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾"، ثم أضاف مراد : "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ، ها قد أشرقت ونورت دنيانا بقدوم غاليتنا و أميرتنا ميراي، اللهم انبتها نباتا حسنا ، وبارك فيها، اتقدم بأرق كلمات الشكر والثناء لكل من دعا لنا ، وربي يرزقكم كل ما تتمنون".