إيمان الباني تضع مولودتها الأولى ومراد يلدريم يستعين بالقرآن الكريم للإعلان عن الخبر السعيد

شارك النجم التركي الشهير "مراد يلدريم" خبر استقباله لطفلته الأولى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يوم أمس السبت مع معجبينه.

تفاصيل ولادة طفلته الأولى

نشر النجم التركي "مراد يلدريم" صورة عبر صفحته الخاصة على "انستغرام" يوم أمس السبت ظهر فيها رفقة زوجته ايمان الباني خلال فترة حملها.

وكانت المفاجأة هي تعليق مراد على الصورة واعلانه لولادة طفلته باللغة العربية والتركية، كما انه استعان بآية من القرآن الكريم إلى جانب التعليق.

وقال مراد في التعليق: "بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾"، ثم أضاف مراد : "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ، ها قد أشرقت ونورت دنيانا بقدوم غاليتنا و أميرتنا ميراي، اللهم انبتها نباتا حسنا ، وبارك فيها، اتقدم بأرق كلمات الشكر والثناء لكل من دعا لنا ، وربي يرزقكم كل ما تتمنون".

ولم يكشف مراد أي تفاصيل أخرى حول ولادة ايمان الباني للطفلة أو وقت الولادة تماماً، ولكن كشف فقط عن اسم طفلته الأولى وهي ميراي.

مراد يلدريم يعلن انضمامه إلى مسلسل المنظمة وانسحابه من عزيز

أثار النجم التركي "مراد يلدريم" جدلاً كبيراً خلال الأسابيع القلليلة الماضية وذلك بعد ان أعلن عن انسحابه من مسلسل عزيز وتوقّف تصويره وذلك للمشاركة في مسلسل "المنظمة" بموسمه الجديد.

وأكّد فريق عمل مسلسل "عزيز" بأنهم يشعرون بالغضب من مراد يلدريم وذلك بعد توقّف المسلسل حيث أصبح الكثير من العاملين في المسلسل بلا وظيفه بسببه لأنهم كانوا قد رفضوا العروض التي قُدّمت لهم.