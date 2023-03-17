رمضان 2023: برومو مسلسل (للموت 3) يتصدر الترند

البوابة-تصدر برومو مسلسل (للموت 3) الذي ستخوض به النجمتين ماغي بوغصن و دانييلا رحمة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، (ترند) منصات التواصل الاجتماعي لعدة أيام متواصلة.

بدورها علقت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عبر حسابها الرسمي على (تويتر) قائلة: (كتير مبسوطة بكل الأصداء.. للموت 3 واسمي ترند من 10 أيام لليوم، وهيدا الشي بيكبر القلب وبيفرح، كله بفضلكن وبفضل دعمكن ومحبتكن وحماسكن للعمل، فعلا الفنان والجمهور شراكة بكل شي، وانتوا اللي بتوصلوا مجهودنا بهالشكل، شكرا ع كل شي وبحبكن).

يُشار الى أن مسلسل (للموت 3) بطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة، إلى جانب عدد كبير من الممثلين الذين سيظهرون في الجزء الثالث، منهم الممثلة اللبنانية ورد الخال، فايز قزق، يامن الحجلي، مهيار خضور، من إنتاج شركة إيغل فيلمز، إخراج المخرج اللبناني فيليب أسمر وكتابة الكاتبة اللبنانية ندين جابر.