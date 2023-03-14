رمضان 2023: منة فضالي تتعرض للخنق في برومو "مقابلة مع السيد آدم"

أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي عن عودتها للمسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم" بشخصية "نور"، بعد النجاح الذي حققه المسلسل في موسمه الأول.

منة فضالي في برومو "مقابلة مع السيد آدم"

وشاركت فضالي متابعيها فيديو ترويجي للمسلسل عبر حسابها في "إنستغرام"، تظهر في إحدى مشاهدة ممسكة بسيجارتها وملامح القسوة تظهر على وجهها، بالإضافة إلى مشهد آخر يحاول فيه أحدهم خنقها.

وأعرب الكثيرون عن حماسهم لمشاهدة المسلسل واصفين الفنانة بـ"سندريلا الشرق"، فكتبت إحداهن: "سندريلا الشرق ورقم واحد ديما ومتالقه منه فضالي وبس".



أحداث مسلسل " مقابلة مع السيد آدم "

يُشار إلى أن الموسم الثاني يعد استكمالًا لأحداث الموسم الأول، حيث جرى تأجيله لموسمين متتالين بعد عرض الموسم الأول في رمضان 2022.

ويتناول المسلسل قصة البروفيسور "آدم"، الذي يلعب دوره النجم السوري غسان مسعود، وهو طبيب تشريح يساعد في حل عدد من جرائم القتل الصعبة، حينها يطلب المقدم "ورد" طلب مساعدته في قضية قتل لشابة مصرية.

يتلقى "آدم" العديد من التهديدات بعد تدخله في القضية بعد اكتشافه العديد من الألغاز، حتى أن ابنته المصابة بمتلازمة داون تتعرض للاختطاف وبسبب سوء حالتها الصحية وإهمالها من الخاطفين تفقد الحياة لدى عودتها للمنزل، حينها يقرر "آدم" الانتقام والكشف عن هوية القاتل.

أبطال مسلسل مقابلة مع السيد آدم

يشارك في العمل العديد من النجوم أبرزهم: غسان مسعود، ومحمد الأحمد، ورنا شميس، ويزن خليل، ويحيي بيازي، والسدير مسعود، ومصطفى المصطفى، وفادية خطاب، ووسام رحبي، والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم.

