رهاب بيطار تعلّق على صورة ابنها برفقة نانسي عجرم: "لا يوجد لدينا ما نخفيه"! (تفاصيل)

أثارت صورة تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل، خاصة وأن من ظهر فيها هي نانسي عجرم وبرفقتها ابن المحامية رهاب بيطار، وهي المحامية المسؤولة عن متابعة القضية الشهيرة إعلاميًا في 2020 باسم قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.

وحتى لا يتم الحديث كثيرًا حول الأمر إلى جانب الحد أيضًا من نشر معلومات مضللة بين الجمهور، قررت رهاب بيطار محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم أن تحسم الجدل وأن توضح للجميع حقيقة الأمر، لا سيما وأن البعض اتهمها وقال أن الصورة كشفت أهدافها والتي كانت على ما يبدو أنها تحوم حول نيل الشهرة والظهور.

وبشكل بسيط ومنطقي، قالت المحامية رهاب بيطار لموقع" فوشيا" في ردها على كل ما تم تداوله حول صورة ابنها مع نانسي: "ابني آدم عفارة مصمم لأشهر الحفلات في هوليوود وأمريكا، وهو معروف جدًا بين الفنانين وصمم العديد من الحفلات وديكورات الأغاني للمشاهير، منهم هيفاء وهبي وليدي غاغا والكثير الكثير غيرهما".

وفي ذات السياق، تابعت رهاب بيطار وأكدت أن الصورة تعود لعام 2018 وهي ليست حديثة، وتم استغلال الصورة بهدف التأثير على القضية، إلى جانب أنها أشارت أنه لا يوجد شيء شخصي في النهاية بينها وبين نانسي عجرم ولا يوجد ما تخفيه فهي تمثّل فريق الدفاع في القضية وتبحث عن الحقيقة والعدالة ونصرة المظلومين.

والجدير بالاهتمام، أن رهاب بيطار فاجأت الجميع وأكدت أن والد محمد الموسى تراجع عن عزلها من القضية وطلب منها الاستمرار في القضية.

وكان من المقرر أن يتم محاكمة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها عامل المنزل محمد الموسى، ولكن تم التأجيل بسبب فيروس كورونا الذي يخضع الآن دول العالم في الحجر المنزلي تفاديًا لحدوث انتشار واسع ووفيات بسبب المرض.

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