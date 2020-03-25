نقابة الممثلين في مصر توضح حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين

تداولت العديد من المواقع والصفحات خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز الـ79 عامًا، وما جعل البعض في حالة تأكد من ما تم تداوله هو أن ابنة الفنان القدير كشفت في وقت سابق أن حالته المرضية ازدادت سوءًا ووصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادرًا حتى على الكلام.

ولكن بعد انتشار الخبر، حرص نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي على توضيح حقيقة الأمر، ونفى كل ما تم تناقله، ولاحقًا قامت عائلة الفنان محمود ياسين بنفي الخبر أيضًا، متسائلين عن الأسباب التي تدفع البعض لنشر وترويج شائعات الوفاة.

وبحسب تصريحات سابقة لابنة الفنان محمود ياسين الممثلة رانيا محمود ياسين، كشفت تفاصيل الحالة المرضية لوالدها وقالت بأنه لا يستطيع التحرك في الآونة الأخيرة بسبب المرض، ولم يعد بإمكانه ممارسة حياته الاجتماعية كما في السابق، وأكدت للجمهور أنه في حال حدوث أي طارئ سيتم الإعلان عنه بشكل مباشر.

وكانت شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين قد كشفت أيضًا تفاصيل إضافية عن مرضه، حيث قالت: أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حاليًا من الزهايمر غير الشرس، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم".

الجدير بالذكر، أن الفنان محمود ياسين والذي يبلغ من العمر 79 عامًا، كانت آخر أعماله الفنية فيلم "جدو حبيبي" في 2012، ومنذ ذاك الحين غاب عن الأنظار بسبب المرض ولم يشارك في أي عمل جديد، واكتفى بالمسيرة الفنية الحافلة التي قدم من خلالها العديد من الأعمال المميزة والتي ستبقى في ذاكرة محبيه.

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