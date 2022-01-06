رهف القحطاني تتعرض للنصب بمبلغ ضخم.. والشرطة تقبض على والدها لهذا السبب!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع رهف القحطاني، المعروفة بلقب "وذ نكهة"، موجة من الجدل والحيرة بعدما كشفت تعرضها للنصب والاحتيال من قبل مساعدتها وإلقاء القبض على والدها وزجِّه بالسجن.

أطلَّت رهف القحطاني عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" بمقاطع فيديو تتحدث من خلالها عن المشاكل التي تواجهها في الآونة الأخيرة حتى أنها انهارت بالبكاء عند الحديث عن والدها.



رهف القحطاني تتعرض لعملية نصب



كشفت القحطاني أنها تعرَّضت للسرقة والنصب من قبل مديرة أعمالها التي منحتها زمام الأمور في إدارة كل شيء، لكن بعد فترة لاحظت وجود خطب ما؛ ما استدعى إلى انهاء عملها، لكنها اكتشفت أن مساعدتها حصلت على مبالغ مالية ضخمة من شركات إعلانية عقب انتهاء عملها.

وقد علمت القحطاني بذلك حينما تواصلت معها الشركات تطالبها بالاعلانات المتفقة بينهما، حيث أوضحت أنها لم تكن على دراية بذلك خاصة أنها لم تتقاضَ مبلغ مالي على ذلك، وقالت: "اكتشفت شركات كبيرة مكلمتني تسأل على الإعلانات الخاصة بها وأنهم أرسلوا التحويلات بالأموال بالفعل لأكتشق أنها تم تحويلها باسم مديرة أعمالي بمبالغ 500 ألف ريال سعودي".

وأشارت أنها واجهت مساعدتها بذلك، ولم تنفِ الأخيرة ذلك بل أوضحت أنها أقدمت على هذا الفعل من أجل سداد قروضها؛ الأمر الذي أدى إلى فقدان وعيها ونقلها إلى المشفى.

القبض على والد رهف القحطاني



أعربت القحطاني عن تعاستها وحزنها بسبب دخول والدها السجن، بعدما رفع مسعف سيارة الإسعاف شكوى ضده متهمًا إياه بالاعتداء والتهجم عليه بعدما رفض إدخاله سيارة الإسعاف برفقة ابنته.

وأكَّدت القحطاني أن مزاعم المسعف ليست حقيقية مؤكدةً أنه أقدم على ذلك بعدما علم أنها مشهورة، وتابعت أنها نزعت أبرة المحلول من يدها وجرت نحو المسعف وهي تنزق لتطلب منه التنازل عن الشكوى؛ إلَّا أنه رفض ذلك للحصول على المال حيث طالبها بتعويض مقداره مليون ريال.

وأشارت القحطاني أنها تنتظر أمام قسم الشرطة منذ الفجر لحين الإفراج عن والدها.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو القحطاني، وانقسموا بين مكذب ومدافع، فكتب أحدهم: "اعتقد موظف صحي مو هو الي طالب مليون النظام. او ثبت على ابوكي الاساءه الموظف حتى لو تنازل وزارة الصحه هي الي بتاخذها. دا حق عام الله يسر امره لكن حاولي اذا كلامك صح شوفي محامي اثبتي وضعك المادي كم دخلك اعتقد مو وصلتي المليون يا رهف ولا اذا وصلتي خلاص تدفعي".

وكتب آخر: "هذا النظام في الصحه التعدي علي الموظف يسجن ويغرم الدنيا مو فوضي يفكرون الشهره انهم بيمشون الناس علي كيفهم".

وعلَّقت إحداهن: "واذا مشهوره ولاندري ايش اصلا سبب الشهره 😂 الدنيا ماهي فوضى تبين الرجال ينطق ويسكت في امريكا يغرمونك ياروحي ملايين مش مليون".

وأضاف آخر: "بدينا مسلسلات اميره الناصر😂والمكياج والدنيا وش وضعه امرهم عجيب صياح وزينه وتصوير ماتجي والله مشكله اللي يستعطفون مع اشكاله وليه تتحسب على الرجل اكيد ابوه غلطان ولا م اشتكى عليه🙂الفلوس تطلع للسيارات والماركات لما طالبهم المسكين قامت تتحسب وتدعي عليه ومسويه المسكينه وانتحر واموت وووو علشان الناس يدفعون عنه".

