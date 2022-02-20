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رهف القحطاني تسخر من متابع طلب منها المساعدة.. "شايفني بنك الراجحي"!

منشور 20 شباط / فبراير 2022 - 07:34
رهف القحطاني
رهف القحطاني

شاركت مشهورة السناب شات السعودية رهف القحطاني سؤالًا وصلها عبر حسابها الخاص، إلَّا أنها سخرَّت من السائل بطريقة اعتبرها البعض مستفزة.

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كشفت رهف القحطاني عن سؤال لأحد متابعيها مع إخفاء اسمه يطالبها بمساعدة مالية لتأثيث منزله، وكتب: "السلام عليكم تكفين يا بنت الاجواد ابغا منك مبلغ لتأثيث بيتي والله خايف من حرمتي تروح عني وانا احبها والحال الله يرزقني ويرزقك".

وجاء رد رهف بطريقة ساخرة، وقالت: "وانا وش دخلني الله مكلفني ليك مكلفني أثث بيتك ليه ليه، انتيلي تأثث وش دخلني انا حرمتك تروح منك.. ليش شايفني بنك الراجحي أنا كل يطلب مني اش في؟ انتوا مسويين حملة وانا مدري.. هاي آخر الدنيا الرجال هو يلي يطلب..يالله بره".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فكتبت إحداهن: "هي صادقه يعني ياليته محتاج عشان ياكل ولا يعيش محتاج عشان ياثث وعشان الزوجه لا تنحاش سلامات".

وكتب آخر: "معها حق التسول الحين صار الكتروني بعد ماتم منعة بالواقع والشوارع لانه عادة سيئة واستغلوها ناس كثير مخادعين".

وعلَّقت إحداهن منتقدة: "الدنيا دواره راح يجي يوم تحتاج فيه احد المفروض تقول الله يرزقه وتصكت وتغض الطرف مو تتكلم بقلة ادب ماحبها ابد من قبل خل عاد كلامها الحينن".

وأضافت أخرى: "اقل شي المفروض بدال ماتتشمت تتجاهل او تحاول تشوف ضروفه بما ان الله منعم عليها ...وهذي فعلاً اكثر المشاهير يعطي ويصير كريم قدام الكميره بس اذا رحت له يستهزء فيك ولا يراك شي".

 

كلمات دالة:رهف القحطانيسوشيال ميدياسناب شات

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