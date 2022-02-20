رهف القحطاني تسخر من متابع طلب منها المساعدة.. "شايفني بنك الراجحي"!

شاركت مشهورة السناب شات السعودية رهف القحطاني سؤالًا وصلها عبر حسابها الخاص، إلَّا أنها سخرَّت من السائل بطريقة اعتبرها البعض مستفزة.

كشفت رهف القحطاني عن سؤال لأحد متابعيها مع إخفاء اسمه يطالبها بمساعدة مالية لتأثيث منزله، وكتب: "السلام عليكم تكفين يا بنت الاجواد ابغا منك مبلغ لتأثيث بيتي والله خايف من حرمتي تروح عني وانا احبها والحال الله يرزقني ويرزقك".

رهف القحطاني " وذ نكهة " تسخر من شخص محتاج طلب منها مساعدة .. ! pic.twitter.com/RjjrXh4dIZ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 19, 2022

وجاء رد رهف بطريقة ساخرة، وقالت: "وانا وش دخلني الله مكلفني ليك مكلفني أثث بيتك ليه ليه، انتيلي تأثث وش دخلني انا حرمتك تروح منك.. ليش شايفني بنك الراجحي أنا كل يطلب مني اش في؟ انتوا مسويين حملة وانا مدري.. هاي آخر الدنيا الرجال هو يلي يطلب..يالله بره".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فكتبت إحداهن: "هي صادقه يعني ياليته محتاج عشان ياكل ولا يعيش محتاج عشان ياثث وعشان الزوجه لا تنحاش سلامات".

وكتب آخر: "معها حق التسول الحين صار الكتروني بعد ماتم منعة بالواقع والشوارع لانه عادة سيئة واستغلوها ناس كثير مخادعين".

معها حق التسول الحين صار الكتروني بعد ماتم منعة بالواقع والشوارع لانه عادة سيئة واستغلوها ناس كثير مخادعين — محمد (@Mood_alharbi1) February 19, 2022

وعلَّقت إحداهن منتقدة: "الدنيا دواره راح يجي يوم تحتاج فيه احد المفروض تقول الله يرزقه وتصكت وتغض الطرف مو تتكلم بقلة ادب ماحبها ابد من قبل خل عاد كلامها الحينن".

الدنيا دواره راح يجي يوم تحتاج فيه احد المفروض تقول الله يرزقه وتصكت وتغض الطرف مو تتكلم بقلة ادب ماحبها ابد من قبل خل عاد كلامها الحينن 😂😂😂 اقرأ ايضاً رهف القحطاني تحتفل بعيد ميلادها الـ23.. رقص وغناء وديكورات فاخرة February 19, 2022

وأضافت أخرى: "اقل شي المفروض بدال ماتتشمت تتجاهل او تحاول تشوف ضروفه بما ان الله منعم عليها ...وهذي فعلاً اكثر المشاهير يعطي ويصير كريم قدام الكميره بس اذا رحت له يستهزء فيك ولا يراك شي".