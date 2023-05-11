رهف القحطاني تثير الجدل بعودة هيئة الأمر بالمعروف.. وتكشف "كنت ضحية المخدرات"

تصدر اسم مشهورة السوشال ميديا السعودية رهف القحطاني موقع التغريدات "تويتر"، بعد حديثها عن المخدرات وأنواعها، وادعائها أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادت لعملها من جديد من أجل "تنظيف" البلد، على حد تعبيرها.

رهف القحطاني تتحدث عن متعاطي المخدرات

في التفاصيل، تطرقت القحطاني للحديث عن ماضيها وكيف تعرضت للكثير من المواقف الصعبة وعانت بسبب عيشها بين مدمني المخدرات، ووصفت نفسها بـ"الضحية"، فقد شهدت اعتداء المدمنين على الصغار والكبار بالضرب.

وتحدثت عن أنواع المخدرات من بينها "الشبو"، مُشيرةً إلى أن متعاطيها يقدم على قتل وحرق أقربائه دون أن يدرك فعلته.

ونصحت القحطاني كل مبتلى بتعاطي المخدرات بالتوجه لمراكز علاج المخدرات لتلقي العلاج بسرية كاملة، كي يعود لطبيعته وحياته الشخصية.

وأوضحت أن هناك العديد من الفتيات المدمنات على الكحول والمخدرات في المجتمع، ناصحةً إياهن بتلقي العلاج.

رهف القحطاني :



أنا كنت من ضحايا مدمني المخدرات !pic.twitter.com/3fEnXeI4y0 — Screen Mix (@ScreenMix) May 10, 2023

رهف القحطاني وعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

على صعيد آخر، كشفت القحطاني إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادت من جديد، وفي حال رصدت شاب وفتاة في خلوة، فسيقومون بتزويجهما لبعضهما البعض، على أن يبقى الشاب مع الفتاة لمدة سنتين دون تطليقها، وفي حال قام بتطليقها يسجن لمدة 10 سنوات، ويجلد ألف جلدة شهرية.

وأشارت إلى أن مهر الفتاة لا يزيد عن ألف ريال لأنها "رخيصة"، على حد تعبيرها، بينما المرأة المتزوجة لا يستر عليها وفي حال طلقها زوجها يتم تزويجها للرجل الذي اختلت به.

رهف القحطاني تتعرض للهجوم

وتعرضت القحطاني للهجوم بسبب نشرها الإشاعات حول عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ كتبت إحداهن منتقدة: "هل انتي يا #رهف_القحطاني المتحدثه الرسميه عن الدوله ماتدرين ان عقوبة نشر الإشاعات خمس سنوات سجن وغرامه ثلاث ملايين ريال وانه سيتم منعك من الظهور نهائيا ننتظر ونشوف الجهات المختصه وش بتسوي معك حسب القانون حتى لو اعتذرتي المقطع انتشر".

وكتبت إحداهن مشيرة إلى ملابس القحطاني الضيقة التي تتسم بالإثارة، معلقة: "امس هالسفور كانت زعلانة على طرحة صديقتها اللي شالتها و اليوم هذي الانسانة المترصرصة بهالضيق هي نفسها تقول تبي البلد ينظف ويرجعون الهيئة ! نظام " أحب الصالحين ولستُ منهم" متى بتبطلينة ؟".