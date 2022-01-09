رهف القحطاني تلقب بـ سندريلا مهرجان الإبل.. لباس تراثي على طريقة الأميرات

توجَّهت مشهورة الـ"سناب شات"، رهف القحطاني، لحضور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وقد لفتت إطلالتها التراثية الأنظار بجمالها وتطريزاتها اليدوية.

وصلت رهف القحطاني مقر مهرجان الإبل على متن عربة تراقية يجرها جملات، ونزلت منها لافتةً الأنظار ناحية فستانها التراثي الأحمر المرقط باللون الذهبي، ونسَّته ببرقع يظهر عينيها المكحلتين وشعرها الأسود المموج.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها لقب سندريلا مهرجان الإبل لجمالها الأخاذ،كما زادت من حسنها وجمالها بالقلائد المجوهرات والأساور المزينة بالأحجار الكريمة، وكعب عالٍ ذهبي اللون.

وأبدى البعض إعجابهم بإطلالتها وجرأتها في المشاركة بالمهرجان الذي يعد القسم الأكبر من جمهوره والمشاركين من الرجال، حيث قرر القائمون عليه السماح للنساء بالمشاركة هذا العام.

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة رهف القحطاني

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع إطلالة القحطاني فمنهم من رأها مبالغ بها ولا تناسب الحدث، ومنهم من أشاد بجمالها واختيارها شيء يناسب ثقافة البلاد والحدث، فكتبت إحداهن: "الي ينتقدونها وش تبون بالضبط ؟ لكل مكان لبس يناسبه، رايحة لمهرجان فيه ثقافة الإبل، وش تبونها تلبس بالضبط، فستان مثلاً، طبيعي بتلبس لبس يعكس ثقافتنا ولبسنا القديم، وحركه حلوه منها صراحه وطالعه تهبل".

وكتبت إحداهن منتقدة: "انا بفهم شي واحد اهي اشعندها رايحه لمهرجان للابل الي حق الرياجيل والي مافيه الا رياجيل فقط!!!! امبيه شنو هالجرأة الي فيها قاطه وجهها بين الرياجيل اشتبي؟! شنوووو فيه؟".



بينما رأى البعض أنها تقلد الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني، فكتبت: "ضحكتني وينها عن سارة الودعاني يوم مثلت امهاتنا خيرتمثيل حشمه وادب ذي ماخذته ثواب اغراء تراثي".