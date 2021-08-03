رهف القنون: من تعرضها للعنف الأسري في السعودية إلى الانجاب دون زواج والمثلية

أثارت السعودية الهاربة من ذويها رهف القنون ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ادعت أنها تتعرض للعنف الأسري من قبل عائلتها، ومطالبتها باللجوء إلى أستراليا؛ وهو الأمر الذي حدث بالفعل حينما ساعدتها عدة منظمات تدعوا لحقوق الإنسان وقدمت لها فرصة اللجوء إلى أستراليا لتعيش هناك بمفردها.

من هي رهف القانون

رهف محمد مطلق القنون من مواليد 11 مارس 2000، وهي شابة سعودية اعتقلتها السلطات التايلاندية في 5 يناير 2019 أثناء عبورها مطار بانكوك، في طريقها من الكويت إلى أستراليا، حيث كانت تنوي طلب اللجوء في أستراليا والهروب من أسرتها مُدعيةً إساءتهم إليها وتهديدهم إيها بالقتل لأسباب مختلفة من بينها تركها الدين الإسلامي، وهو فعل يعد جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون السعودي.

طلبت رهف القنون المساعدة وناشدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أكسبها اهتمام عالمي كبير، الأمر الذي دفع السلطات التايلاندية التراجع عن خططها لإعادتها قسراً إلى الكويت والذي منه ستعاد إلى المملكة العربية السعودية، من بعدها حصلت على حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنحت صفة اللاجئ. وفي 11 يناير 2019، حصلت على حق اللجوء في كندا ووصلت إلى تورونتو في اليوم التالي.

حياة رهف القنون في السعودية

ولدت رهف القنون في 11 مارس 2000 في السعودية، ووالدها هو محافظ بلدة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعة أشقاء.

وأشارت القنون أن عائلتها منعت إكمال تعليمها، واحتجزتها لعدة أشهر، وعرّضتها للإساءة الجسدية والنفسية ، كما حاولوا تزويجها بالإكراه، وهددوها بالقتل لأنها لم تعد تتبع الإسلام؛ فالارتداد عن الدين الإسلامي جريمة يعاقب عليها بالإعدام وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.















احتجاز رهف القنون في فندق المطار

بينما كانت رهف القنون تقضي إجازة مع عائلتها في الكويت، هربت واستقلت طائرة متجهة إلى العاصمة التايلندية بانكوك، بعدها كانت تنوي الاستمرار في رحلة أخرى لطلب اللجوء في أستراليا، وقد أصدرت تأشيرة سياحية لها تسمح لها بالدخول إلى أستراليا.

وبحسب ما ورد قدمت عائلتها بلاغاً عن فقدانها بعد هروبها من الكويت، ولدى وصولها إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك، استقبلها رجل لم يكشف عن أنه مسؤول بالسفارة السعودية وأخبرها أنه بحاجة إلى جواز سفرها حتى يتمكن من مساعدتها في الحصول على تأشيرة تايلاندية، إلَّا أنه هرب ولم يعد.

من بعدها، أعتقلت السلطات التايلاندية رهف القنون في فندق ميراكل ترانزيت من داخل المطار، حينها قررت إنشاء حساب على موقع "تويتر" ولاقت دعم كبير وانهالت التعليقات المؤيدة لقرار هروبها، ما دفع المحامي الدولي محمود رفعت لتقديم يد المساعدة وإنقاذها من الترحيل إلى ذويها.

وأوضحت القنون في سلسلة منشورات إنها تخلت عن الإسلام، وأعربت عن شعورها بالقلق إزاء تعرضها للقتل على يد عائلتها فيما يسمى "بجرائم الشرف" إذا ما أعيدت إلى المملكة العربية السعودية، في حين تحصنت في غرفتها بالفندق ورفضت الخروج حتى التقت بممثلي الأمم المتحدة وطالبت بمنحها صفة اللاجئ، وناشدت مسؤولي سفارات دول غربية مختلفة لمساعدتها في طلب اللجوء.

حظيت مطالب القنون بتأييد عالمي، مع أكثر من نصف مليون تغريدة باستخدام هاشتاغ #Save Rahaf، وسافرت الصحفية الأسترالية صوفي ماكنيل إلى بانكوك وتسللت إلى غرفتها لحمايتها، فقد كان يحاول موظفو المطار حملها على مغادرة الغرفة، لكن بعد الضجة التي أحدثتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحصولها على تأييد عالمي، ألغي قرار ترحيلها.

رهف القنون واللجوء في كندا

في 11 يناير 2019، سافرت رهف إلى تورنتو عبر سيول، بعدما منحتها كندا حق اللجوء واعتبرتها "لاجئة أعيد توطينها"، حيث أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الترتيبات هذه أجريت على أساس المسار السريع الطوارئ، وكان في استقبالها وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مطار تورونتو بيرسون الدولي.

رهف القنون تتعرض لحملة تشهير في السعودية

بعد إعادة توطينها في كندا، أطلقت حملة تشهير ضدها في كل من وسائل الإعلام السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر للاعتقاد أن هنالك نظرية مؤامرة تحاك ضد السعودية مثل محاولة كندية لإثارة الفتنة المدنية من خلال تحريض فتيات المملكة المراهقات على التخلي عن الأعراف الاجتماعية.

في حين، ادعى المعلق السعودي هاني الظاهري أن القنون مدمنة مخدرات وان الحملة التي أطلقت لجمع الأموال لها كانت وهمية وفاشلة، إذ انتهى الأمر بها على ـطاولات الانتظار في ملهى ليلي للسكارى ورجال العصابات، على العلم أن الأموال التي جمعت لها لقيت نجاحًا فقد جمه لها أكثر من 10 آلاف دولار.

علاوة على ذلك، استغلت صحيفة الرياض الموالية للحكومة الحادث لتعزيز الرقابة الأسرية وسيطرة الدولة على الإعلام من أجل منع الأفكار المعادية من إصابة الشباب السعودي وإنقاذ الأطفال من الاختراق الفكري.

رهف القنون وتعرضها للعنف

وفي لقاء أجرته شبكة "سي بي سي" الكندية مع القنون، روَّت الشابة الهاربة تفاصيل عن حياتها، حيث ادعت أن عائلتها حبستها 6 أشهر لقصها شعرها مبررين أنه يعتبر تشبها بالرجال ومحرم في الإسلام، كما أوضحت أنها كانت تتعرض للعنف والضرب وخاصة من قبل أمها وأخيها، حتى أنها في بعض الأحيان كانت تصاب برضوض ونزييف.

وعن وضع أقرانها من الفتيات في السعودية تقول رهف في المقابلة التي أجربت معها في يناير 2019 بعد وصولها إلى كندا "بالنسبة إلينا نحن السعوديات تتم معاملتنا مثل العبيد لا نستطيع اتخاذ قرارات شخصية حتى في الدراسة في الزواج في الوظيفة".

وتقر بأنها كانت خائفة لكن كانت مقتنعة بأن حصولها على حريتها تستحق أن تخاطر بحياتها، وتشير إلى أن اكثر ما كان يخيفها هو إذا تم كشف أمرها والقبض عليها "لأنني كنت سأختفي ولا أعرف ما هو مصيري بعدها" تقول رهف.

وتشير الشابة السعودية في اللقاء أنها حتى في كندا تتلقى رسائل تهديد تصل إلى نحو "100 تهديد يوميًا".

من جهتها نشرت عائلة رهف بيانًا بعد هروب ابنتهم أعلنت فيها براءتها من "الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين... إلى سمعة وكرامة الأسرة".

زوج رهف القنون

أعلنت القنون أنها على علاقة بحبيبها لوفولو أندي، وهو شاب من مواليد أفريقيا ولد في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونشأ بجمهورية الصين ويقيم حالياً في كندا، كما أنه لاعب كرة سلة بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكند، ومديراً تنفيذياً لاكاديمية يطلق عليها أسم لوفولو كامب. بالإضافة إلى ذلك فهو يعتنق الديانة المسيحية ويبلغ من العمر 24 عامًا.

يمتلك لوفولو حسابًا على موقع "إنستغرام" أنشأه عام 2015، لكن هجره لعامين وعاد إليه عام 2017، حيث يشارك متابعيه يومياته الرياضية، كما ينشر صوره وهو يلعب مع الأشبال الصغار الذين يتدربون في أكاديميته.

ويذكر أن القنون فاجأت الجميع بعلاقتها بلوفولو حينما كشفت أنها على علاقة بشاب أسمر البشرة في إطار دعمها للتظاهرات الأمريكية ضد واقعة جورد فلويد العنصرية، وقالت في منشور شاركته عبر حسابها الخاص: "أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع للسعودية يبطلون يتكلمون، مستقرة وعندي زوج وطفل، كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع ، قالوا لي كلمة كملي حياتك هناك بما أنك مستقرة".

من بعدها نشرت صورة بابنتهما على موقع "إنستغرام"، وعلَّقت: "أود قضاء بقية حياتي معك وتربية طفلنا كي يكون قوياً مثلنا، أحبك راندي وسأحبك دائماً".

وكأي علاقة عاطفية، فقد مرَّت القنون وزوجها بمطبات كثيرة وخلافات كبيرة لتعلن من بعدها انفصالها عنه، ونشرت: "لمن يتساءلون عما يحدث.. أنا لم أعد في علاقة.. وسيكون عام 2021 عامًا رائعًا مليئًا بالأشياء العظيمة والسعادة والنجاح لي، أنا مو بعلاقة بعد الآن. وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة دون استعداد ولخبطة في ميولي. ما أسمح بأي إشاعات يتم نشرها".

إلا أنها عادت بعد قرار الانفصال وشاركت صُورة لحبيبها وارفقتها بتعليق: "أنت بيتي، ملكي وأميرتي، العائلة هي كل شيء"!

ابنة رهف القنون

بعد مرور أكثر من عام على هروبها من بلدها السعودية الى كندا، عادت رهف القنون الى إثارة الجدل من جديد بعد إعلان ولادة طفلها الأول، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها "سناب شات"، قالت فيه: "يا جماعة كل اللي ما صدق إني كنت حامل يعني بدري يعني لسه جديد.. حرفيًا لسه نفاس صارلي كام يوم".

وتسبب إعلان رهف القنون عن ولادة طفلها الأول، في هجوم الكثيرين عليها وإلحاق الاتهامات بها، حيث أكد البعض أنها أنجبت "طفلًا غير شرعي" للحصول على الجنسية الكندية، ما دفعها للرد على الاتهامات التي تدعي إنجابها طفلًا "غير شرعي" من علاقة محرمة"، وكتبت عبر حسابها على "سناب شات": "من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة".

وتابعت: "الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة... أحب زوجي جدًا... الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي.. I Love Him (أنا أحبه)... الحب حرية".

رهف القنون تعرض ابنتها للتبني

وصلت المشاكل بين رهف القنون وزوجها لحد طرده خارج المنزل برفقة ابنتهما، حيث أطلَّ الكونغولي لوفولو راندي في فيديو، وقال: "أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تجيب.. قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها.. هل تعتقدون أن الأمر مزحة؟ الطقس بارد جدا هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة".

وأضاف: "الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني".

وبعد عدة أيام، ظهرت رهف في صورة يبدو أنها التقطتها بعد إجراءها عملية جراحية في أحد المستشفيات حيث أظهرت كيسًا مليئًا بالدماء، وأرفقتها بتعليق: "شكرًا لكل حدا سأل عني وعن بنتي، ظرف صحي لكن أنا بخير وراجعة لبيتي بعد أسبوع وما عندي رد لكلام الميديا او كلام شخص معتوه يحب استغلال ويستعطف الناس لمصلحته الشخصي المادية.. أيام وتعدي".

رهف القنون ودعمها للمثلية

أعلنت رهف القنون عن دعمها للمثلية من خلال رفعها لعلم المثلية الجنسية أثناء احتفالها بيوم المراة العالمي.