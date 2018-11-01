روان بن حسين بإطلالة جريئة على خطى ليدي غاغا!

روان بن حسين

نشرت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين فيديو لها عبر حسابها الخاص في سناب شات تظهر فيه بفستان أحمر جريء كانت قد ارتدت مثله الفنانة العالمية ليدي غاغا.

الفستان تميز بجراته الكبيرة حيث جاء بقماش الشيفون من ناحية الصدر والساق كاشفًا عن جزء كبير من جسد غاغا وروان بن حسين، وخلال حديثها في الفيديو أكدت الفاشنيستا الكويتية أن الفستان من تصميم اللبنانية تاد خوري، وأن يشبه فستان غاغا إلا أنها فضلت إزالة الحزام.

وفور نشر الفيديو هاجم عدد كبير من رواد الإنتنرت الفاشنيستا الكويتية بسبب جرأة الفستان معبرين عن اندهاشهم من جرأتها لارتداء مثل هذه النوعية، وعلق عدد منهم أن التقليد الأعمى للمشاهير العالميين هو سبب هذه الجرأة الزائدة.

فيما طالب عدد كبير منهم باتخاذ إجراء ضد الفاشنيستا الكويتية، رافضين ظهورها بهذا الشكل المُبالغ فيه من ناحية الجرأة والإثارة، وعلى صعيد مختلف أكد آخرون أنه من الواضح أن حسين استخدمت قماش بلون الجلد أسفل القماش الشيفون وأن هذا الأمر يدبو جليًا لو تمعن كل شخص بالنظر في الفيديو.

يُشار إلى أن روان بن حسين هي فاشنيستا كويتية حققت شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت نجمة في هذه المواقع.