روان بن حسين تنفي دخولها في علاقة عاطفية.. "الحب ما يحبني"

فتحت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين باب المصارحة مع متابعيها، ولابد أن يكون السؤال الأكثر تكرارًا هو ما إذا كانت على علاقة عاطفية بعد عامين على طلاقها.

روان بن حسين تنفي وقوعها بالحب

وجَّهت إحدى المتابعات سؤالًا على روان بن حسين عبر تطبيق "سناب شات"، كتبت فيه "هل دخلت روان قصة حب"، ليأتي رد الفاشينيستا بالنفي، مؤكدةً أنها تحب الحب، لكن الحب لا يحبها، قائلة: "شوفوا أنا حبيبة الحب، أنا أحب الحب، لكن هو لا يحبني".

وأكَّدت أنها تركز على حياتها الخاصة التي هي مصدر سعادتها- على حد وصفها، متابعة: "لا تسألوني إذا كان فيه حب جديد، ما فيه، فيه أنا فيه شغلي فيه فلوسي فيه بنتي دول أسباب السعادة في الحياة".

ورغم أنها من محبات الحب، إلَّا أنها لا توَّد عيش التجربة من جديد، فقلبها لا يحتمل الألم من الجديد، خاصة بعد تجربة الزواج الفاشلة مع طليقها رجل الأعمال الليبي، محمد يوسف المقريف، قائلة: "لكن لأن الحب وعوار القلب وكسر الخواطر وزواج وطلاق ومحاكم، خلاص ما أقدر".

روان بن حسين توجَّه نصيحة للمعنفات

وفي وقت سابق، قدمت بن حسين عدة نصائح للسيدات المعنفات من قبل أزواجهن، مطالبة إياهن برد المثل، قائلة: "في حال تعرضت المرأة للضرب عليها أن ترد بالمثل، إعمالا لمبدأ اللي يضربك اضربيه، وأنا أرفض تماما العنف ضد المرأة أتركه ولكن إذا ضربني لا أسكت".

وكان الفاشينيستا قد اتهمت طليقها بالاعتداء عليها بالضرب، حيث أطلَّت في فيديو ووجها مليء بالكدمات، مُدعيةً أن زوجه ضربها عنفها ووجه لكمة على عينها، لكنها عادت لتنفي كلامها مُشيرةً إلى أنها خضعت لعملية شدّ الحواجب بالخيوط، ما ترك أثرًا سلبية حول عينها اليمنى بسبب نزيف داخليّ.