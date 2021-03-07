سحر فوزي تكشف سبب فقدانها لصوتها.. وتعرضها للعنف الجسدي؟

حلت الممثلة السورية سحر فوزي المعروفة للعالم العربي بدورها الشهير في مسلسل "باب الحارة" بشخصية أم بشير ضيفة على برنامج "شو القصة" من تقديم الإعلامية رابعة الزيات.

بداية الحلقة عن سبب فقدان الممثلة السورية لصوتها لفترة من الوقت بعد أن كانت الشكوك حول إصابتها بالمرض الخبيث "السرطان" خاصةً أن المرض أصاب المقربين منها ومن بينهم والدتها الراحلة وكذلك شقيقتها الراحلة التي أصيبت بنفس الوقت بسرطان الثدي.

وكشفت سحر أنها مُدخنة شرسة وأنه بعد إصابتها بتغير ملحوظ في الحبال الصوتية كانت قد هيئت نفسها بأنها مصابة بالسرطان ليتبين أن الأمر لاحقاً مُجرد كتلة متشعبة على الحبال الصوتية وتم إزالتها بعملية جراحية.

وأضافت الممثلة السورية أنها تعرضت للتنمر بعد أن تغير صوتها وكانت تتعامل مع الموضوع حسب المستوى التفكيري للشخص الذي أمامها، وكان من بين التعليقات الجارحة "شو بتتعاطى"؟!

وأثرت هذه الموجة من التنمر على سحر ودفعتها للبكاء خاصةً عندما كانت تنتظر نتيجة الخزعة.

انتقادات التجميل!

تطرق الحديث أيضاً إلى الانتقاداتحول خضوعها للتجميل خاصةً أن بطلات مسلسل باب الحارة واللواتي يؤدين البيئة الشامية دائماً ما تكن الأعين عليهن لأنهم يجب أن يؤدين أدوار تعكس صُورة نساء بعيدات عن التجميل. إذ صرحت الممثلة بـ "أنا مش عاملة شي غير بشكلي، خدودي سمينة منذ الصغر وكذلك فمي".

أما حول الانتفاخات التي كانت ظاهرة عليها خلال أحد أجزاء المسلسل أكدت أن الأمر نتيجة الأدوية بسبب إصابتها بالديسك لا أكثر ولا أقل، وفي حال خضعت لأي شيء لا تخجل من الموضوع وأضافت لا مشكلة لها بالعمر وهي الآن بعمر الـ 58.

الغُربة والعيش وحيدة!

تحدثت سحر عن كيف أثرت عليها غُربة المقربين بعد أن كانوا "جيش كامل" كما وصفتهم خاصةً مع هجرة أولادها الإثنين إلى خارج البلاد، إذ أنها اعتادت على أن تطبخ بكميات كبيرة برفقة الأهل ولم تتمكن بعدها من أن تطبخ بكميات قليلة تناسب احتياجها لوحدها.



العزوبية والعنف الجسدي!

كشفت سحر فوزي أنها تعرضت للعنف من قبل زوجها وهو ما جعلها تطلب الطلاق ولتعيش من دون زوج لمدة 18 عام تقريباً، كما تحدثت عن تهديدات زوجها بأخذ أولادها إلا أنها تمكنت من الدفاع عنهم وتربيتهم تحت جناحها بدعم من والدتها التي شجعتها على الطلاق.

في الختام، تحدثت الممثلة عن عُروض الزواج التي تلقتها ومن بينها أستاذ إبنتها الذي كان بعمر صغير ويبكي أمامها بحجة أنه يريدها، وعلقت وقتها بـ "أنا قد أمك، إنت مريض شي"؟!.

وحول إمكانية زواجها مجدداً أكدت أنها من الممكن أن تتزوج رجل بعمرها أو أكبر منها ولكن مستحيل أن تتزوج ممن أصغر منها عُمراً.

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