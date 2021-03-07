نجمة مسلسل التفاح الحرام إلى السجن بقضية مخدرات.. تفاصيل!

تداولت الصحافة التركية خبر مفاده أن ممثلة تركية شابة تم اعتقالها بعد أن أوقفتها الأجهزة الأمنية في مدينة بيلكدوزو برفقة أصدقائها داخل السيارة عند عودتهم من أحد أماكن السهر وعُثر على مواد مخدرة داخل حقيبتها الشخصية.

في البداية لم يتم الكشف عن إسم الممثلة إلا أنه تم مشاركة معلومات أو بالأحرى تلميحات حول الممثلة والتي كانت مشاركة في أحد المسلسلات الحالية الذي يحقق ريتنج عالي ونجاح كبير، وتم إضافة أن الممثلة والتي أول أحرف إسمها A.Ç قد صرحت بـ "هذا ليس لي، لم أتعاطى المخدرات في حياتي أبداً ، لم أستطع التخلص من حبيبي السابق بالتأكيد هو من قام بعمل فخ لي"

حصري لبرنامج الصفحة 2 : ممثلة شابة وجميلة شاركت في مسلسل مستمر عرضه ويحقق نسب مشاهدة عالية ولديه شهرة كبيرة، تم اعتقالها.



الممثلة الشابة A.Ç التي كانت تستمتع مع أصدقاءها ليلة أمس في بيلكدوزو عند عودتهم كانت هناك دورية تفتيش، وعثرت الشرطة على "مواد ممنوعة" في حقيبتها فتم اعتقالها pic.twitter.com/RyNcvFxPjq — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 7, 2021

بعد مشاركة الخبر بمدة تم تداول اسم الممثلة التركية عائشة جول جينار والتي شاركت بمسلسل التفاح الحرام بدور ابنة خالد أرغون، وقد انسحبت من العمل منذ حوالي السنة.

#AysegülCinar & #YasakElma

عايشة جول جينار تنفصل عن مسلسل " التفاحة الممنوعة "

كانت تجسد دور (ليلى) ابنة خالد ارجون pic.twitter.com/KrCE0NjvPn — arab2turk (@arab2turk) July 7, 2019

وتناقل الجمهور بدوره الخبر بشكل واسع بين من كان مُصدقاً أن الأمر مخطط له من قبل حبيبها السابق كما صرحت وبين من كذب دفاعها واكد أنها بالفعل تعاطت المخدرات حالها حال أغلب المشاهير سواء من العالم العربي أو الغربي.

بالعودة لمسلسل التفاح الحرام فقد شهدت الحلقة الماضية غياب الممثلة التركية ايدا ايجه بعد أن أُصيبت بفيروس كورونا وبناءً على ذلك حجرت نفسها حالياً في منزلها، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين من طاقم العمل.

من جهة أخرى، كان هناك خبر سعيد لعشاق العمل بعد أن تم تأكيد عن وجود جزء جديد والذي سيكون الخامس، ومن المتوقع أن يكون ختام الحلقات القادمة من الجزء الحالي بمشهد درامي بعد تأكيد أن إحدى الشخصيات سينتهي دورها بطريقة مميتة.

أما عن أحداث الحلقة السابقة فقد شهدت صدمة قوية بعد أن تزوجت شاهقة من علي تحسين بيك بالإجبار والتهديد بسبب فيديو الوفاة، وكانت الصدمة الثانية التقاط أحدهم صُورة تثبت خيانة زوج يلديز مع جانسو والتي هي ابنة زوجة والده.

قصة التفاح الحرام

تدور أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة في مدينة إسطنبول ويجسد المسلسل قصة الأختين زينب ويلديز الذين يقطنا معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل زينب مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

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