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نجمة مسلسل التفاح الحرام إلى السجن بقضية مخدرات.. تفاصيل!

منشور 07 آذار / مارس 2021 - 01:40
التفاح الحرام
التفاح الحرام

تداولت الصحافة التركية خبر مفاده أن ممثلة تركية شابة تم اعتقالها بعد أن أوقفتها الأجهزة الأمنية في مدينة بيلكدوزو برفقة أصدقائها داخل السيارة عند عودتهم من أحد أماكن السهر وعُثر على مواد مخدرة داخل حقيبتها الشخصية.

في البداية لم يتم الكشف عن إسم الممثلة إلا أنه تم مشاركة معلومات أو بالأحرى تلميحات حول الممثلة والتي كانت مشاركة في أحد المسلسلات الحالية الذي يحقق ريتنج عالي ونجاح كبير، وتم إضافة أن الممثلة والتي أول أحرف إسمها A.Ç قد صرحت بـ "هذا ليس لي، لم أتعاطى المخدرات في حياتي أبداً ، لم أستطع التخلص من حبيبي السابق بالتأكيد هو من قام بعمل فخ لي"

بعد مشاركة الخبر بمدة تم تداول اسم الممثلة التركية عائشة جول جينار والتي شاركت بمسلسل التفاح الحرام بدور ابنة خالد أرغون، وقد انسحبت من العمل منذ حوالي السنة.

وتناقل الجمهور بدوره الخبر بشكل واسع بين من كان مُصدقاً أن الأمر مخطط له من قبل حبيبها السابق كما صرحت وبين من كذب دفاعها واكد أنها بالفعل تعاطت المخدرات حالها حال أغلب المشاهير سواء من العالم العربي أو الغربي.

بالعودة لمسلسل التفاح الحرام فقد شهدت الحلقة الماضية غياب الممثلة التركية ايدا ايجه بعد أن أُصيبت بفيروس كورونا وبناءً على ذلك حجرت نفسها حالياً في منزلها، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين من طاقم العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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من جهة أخرى، كان هناك خبر سعيد لعشاق العمل بعد أن تم تأكيد عن وجود جزء جديد والذي سيكون الخامس، ومن المتوقع أن يكون ختام الحلقات القادمة من الجزء الحالي بمشهد درامي بعد تأكيد أن إحدى الشخصيات سينتهي دورها بطريقة مميتة.

أما عن أحداث الحلقة السابقة فقد شهدت صدمة قوية بعد أن تزوجت شاهقة من علي تحسين بيك بالإجبار والتهديد بسبب فيديو الوفاة، وكانت الصدمة الثانية التقاط أحدهم صُورة تثبت خيانة زوج يلديز مع جانسو والتي هي ابنة زوجة والده.

 

قصة التفاح الحرام
تدور أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة في مدينة إسطنبول ويجسد المسلسل قصة الأختين زينب ويلديز الذين يقطنا معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل زينب مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

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