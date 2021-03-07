روزانا اليامي تدخل علاقة عاطفية قبل انتهاء عدة طلاقها.. وتشارك الصُورة الأولى!

صدمت الإعلامية السعودية روزانا اليامي الجمهور بمشاركة صُورة جديدة لها برفقة أحد الشبان الذي كان يحتضنها بوضع رومانسي.

الصدمة جاءت من باب أن الإعلامية لم يمضي شهر على طلاقها لتعلن دخولها بعلاقة جديدة بشكل سريع وهو ما أثار الحيرة بخصوص عدة الطلاق المفروضة شرعًا.

وأهدت اليامي حبيبها الجديد عبر الستوري الخاصة بحسابها أغنية "الحب الجديد" للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، وعلقت "يا ذا الحب الجديد".

ولم يتوقف الأمر هنا، بل واشارت روزانا إلى قرب دخولها القفص الذهبي مجدداً عن طريق مشاركة فيديو سفرة طعام و ارفقتها بتعليق "سفرة عزاب في آخر يوم عزوبية".

روزانا اليامي تودع العزوبية ولم يمر شهر على طلاقها pic.twitter.com/Vd7Ii3YKG8 — ETN (@EtnArabic) March 6, 2021

يذكر أن طلاق الإعلامية من زوجها خالد تم منذ شهر بشكل رسمي بعد عام ونصف تقريباً من العلاقة، أما حول سبب الطلاق فعلقت بـ "نصيب" وتمنت الخير لها ولطليقها.

في نفس السياق، اسم الإعلامية روزانا أصبح متداول بكثرة من بعد سلسلة تصرفات وأحداث من الأخيرة جعلتها تتصدر الحديث عبر منصة تويتر وكان أولها تخليها عن الحجاب موعزةً السبب بالتعليق "اجتهدت وجاهدت نفسي، لكن الله لم يكتب لي الثبات، والله وحده يعلم بالنوايا والقلوب، والله يصلحنا جميعاً"!

أيضاً تم تداول صُور لها بعد أن تعرضت لحادث سيارة أرداها طريحة الفراش لعدة أيام، وعلقت وقتها عن طريق مشاركة صور عبر حسابها في تطبيق سناب شات وارفقتها بتعليق "تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض".

نقل روزانا اليامي الى احد المستشفيات بعد تعرضها لحادث سير .. pic.twitter.com/gG3RRfm8r0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 26, 2021

شفاه روزانا كان لها أيضاً نصيب من الحديث بعد أن شاركت صُورة لطفلة صغيرة وارفقتها بتعليق "يا رب أجيب بنت تشبهني وشفايفها زي شفايفي".

نبذة عن روزانا اليامي

ولدت عام 1988 ميلادي وهي إعلامية وناشطة سعودية كانت انطلاقتها الفعلية منذ عشر سنوات حين كانت تبلغ من العمر 13 عام، فسجلت وقتها كأصغر صحفية سعودية حيث كانت بداياتها في مجله روتانا تميز اسمها بين الكثيرون ممن سبقوها لفكرها المتميز و أسلوبها الجريء الذي طرح الكثير من الاحداث الشائكه بالمجتمع حيث عملت بالكثير من الصحف والمجلات منها مجلة سيدتي و صحيفة ايلاف الالكترونية كما ان في رصيدها نتاج ادبي وحيد اسمته الف رجل في ليلة واحدة.

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