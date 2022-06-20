روان بن حسين تحتفل بيوم الأب وتتجاهل والد طفلتها "لونا"

احتفلت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، بيوم الأب على طريقتها الخاصة؛ إذ وجَّهت رسالة لجميع أباء العالم الذي يرعون أولادهم أو أولاد غيرهم من الأباء، وكأنها تُشير إلى إهمال والد ابنتها "لونا".

روان بن حسين تحتفل بيوم الأب

شاركت روان بن حسين تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" تهنئ بها والدها ونفسها بيوم الأب، وكتبت فيها: "بمناسبة عيد الأب اليوم، عيد أب سعيد لكل الآباء اللي معانا واللي في الجنه.. عيد أب سعيد للرجال اللي مهتمّين بأبناء رجال غيرهم، أنتم الآباء.. وعيد أب سعيد لكل امرأة هي الأم وهي الأب، أنتي عظيمة.. عيد أب سعيد لوالدي الغالي، وعيد أب سعيد لي".

وأرفقت بن حسين الرسالة بمقطع فيديو لابنتها "لونا" وهي تعايد جدها واصفةً إياه بوالدها، ويمكننا سماع الفاشينيستا وهي تنقل ابنتها الكلمات، قائلة: "عيد أب سعيد بابا.. أحبك أبي".

وقد تجاهلت الفاشينيستا طليقها ووالد ابنتها، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، من التهنئة، فلم تطلب من ابنتها معايدة والدها؛ ما يعني أن الأخير مهمل لواجباته ومسؤولياته تجاه طفلته.

بمناسبة عيد الأب اليوم،

عيد أب سعيد لكل الآباء اللي معانا واللي في الجنه🕊

عيد أب سعيد للرجال اللي مهتمّين بأبناء رجال غيرهم، أنتم الآباء♥️

وعيد أب سعيد لكل امرأة هي الأم وهي الأب، أنتي عظيمة👏



عيد أب سعيد لوالدي الغالي،

وعيد أب سعيد لي♥️ pic.twitter.com/j1pmXe3M9d — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) June 19, 2022

روان بن حسين بطلة النسخة العربية لمسلسل التجسس Deep State

على صعيد آخر، ستشارك روان بن حسين في النسخة العربية عن المسلسل البريطاني Deep State، من إخراج اللبناني سعيد الماروق، بعدما منحته شركة إنتاج كويتية الموافقة على بدء التصوير، مٌشيرًا إلى أنه من محبي السلسلة البريطانية التي يوَّد نقله للعالم العربي بمزيد من الحماس والتشويق.

ويُشار أن العمل، المؤلف من ثماني حلقات، سيكون من بطولة الفنان الكويتي بشار الشطي، والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، والممثل خالد المظفر.

ولم يذكر بعد الاسم الذي سيطلق على العمل، أو موعد عرضه، أو ما إذا سيكون نسخة مطابقة عن النسخة الأجنبية أم لا.

روان بن حسين تطلق أغنيتها "وحدة استثنائية"

ومؤخرًا، أطلَّقت بن حسين أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية" باللهجة اللبنانية بتاريخ 16 يونيو الماضي عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" ، وحصدت منذ إصدارها على أكثر من 800 ألف مشاهدة.



