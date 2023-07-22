روان بن حسين ترد على توجه (نتفليكس) حذف مسلسلها المثير للجدل

البوابة-علقت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين على أنباء توجه شبكة (نتفليكس) لحذف مسلسلها (ذهبت مع الماء) من المنصة، بسبب انتقادات الجمهور و ردود الفعل السلبية حول فكرة المسلسل و جرأته، و إثارة جدل واسع في السعودية و دول الخليج، لمناقشته قضايا حساسة تتعلق بالمرأة و التعنيف و الطلاق، و كل ما يتعلق بظلم و هموم و اضطهاد النساء في ثلاثة أزمنة مختلفة.

و قالت عارضة الأزياء في أول تعليق لها على خبر الحذف، إنها لا تكترث للانتقادات السلبية التي تتجه لهدم العمل و أبطاله، لكنها تهتم كثيراً لردود الفعل و وجهات النظر البناءة، التي تهدف لتحسين مستواها التمثيلي و اكتساب الخبرة و العمل على تطوير مهاراتها في التمثيل، لاسيما أنها تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل، حسبما صرحت في مداخلة هاتفية مع برنامج(et بالعربي).

و نجح المسلسل الكويتي بأن يحتل مكانة ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر (نتفليكس) و دخل قائمة المسلسلات الـ 10 الأعلى مشاهدة. و بجانب روان، يشارك في المسلسل، المكون من 10 حلقات، أيضاً كل من جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي ونور الشيخ.