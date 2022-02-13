روان بن حسين تشتم متابعة بألفاظ خادشة للحياء.. والمتابعون "شو دخل أبوها؟"!

أثارت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين موجة من الجدل والغضب عقب ردها غير اللبق واستخدامها ألفاظ لا تمت للرقي بصلة مع متابعة دعت لها بالرجوع إلى طليقها.

شاركت روان بن حسين متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو ترد فيه على إحدى متابعاتها التي كتبت: "إن شاء الله ترجعي لطليقك"، وجاء رد الفاشونيستا بطريقة صادمة، حيث تفوهت بألفاظ وشتائم خادشة للحياء.

وقالت بطريقة مستفزة: "فال الله ولا فالك، الله يلعن أبوك على أبو أبوك، لأضلني أدعي عليك ليل نهار".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد روان بن حسين مستهجنين ردها الوقح، فكتبت إحداهن: "وع ايش الالفاظ ذي عموما اللي يتابع هالاشكال يستاهلون اللي يجيهم".

وأضاف آخر: "ليش تغلط ع الاب شذنبه حتى البنت ما غلطت عليها هي محامية وتعرف هالشي غلط".

وعلَّقت إحداهن: "شدخلها تسبها وتسب اهلها هي دعت ما سبت عليك بس الاخلاق في طريق المنحدره وما بعد المنحدره منجرفة المنجرفه ههههههههه".

وكتبت إحدى المتابعات: "هي طرحت سؤال مو اكتر لشو تلعنيها وتلعني اهلها هاد بدل على تربايتك والحق على يلي بتابعك والله".



طلاق روان بن حسين



الجدير بالذكر أن بن حسين صدمت الجميع قبل أكثر من عام بخبر طلاقها، حيث كشفت وقتها عن تفاصيل صادمة حول نقل زوجها مرض جنسي لها بسبب خيانته وعلاقاته غير الشرعية.

وعلقت في ذلك الوقت قائلة: " اكتشفت خيانة والد طفلتي لي مع فتيات الليل. لقد تعرضت لأذى نفسي لدرجة أني خضعت للعلاج، ولكن الحقيقة أن زوجي ذو شخصية سيكوباتية نرجسية، ورغم كل هذا حاولت العمل على إنجاح علاقتنا.. قد يبدو الأمر أشبه بمتلازمة ستوكهولم ولكنني أحببت الشخص الذي يؤذيني".



