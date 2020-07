روان بن حسين تقع تحت هجوم الجمهور..والسبب تعليق حول زوجها شاركته لثوانيٍ معدودة وحذفته!

OMG!!!!!!!! Rawan Bin Hussien husband raped her....and he sent nudes to underaged girls!!!!!! #rawanbinhussain #kuwait #arab #celebrity #albawaba #rapevictim #marriage #relationships #روان_بن_حسين #الكويت #عرب #مشاهير #جمال #فاشن #اناقه #جديد #عرب #مشاهير #ستايل

A post shared by Al Bawaba Entertainment (@albawabaentz) on Jul 15, 2020 at 1:04am PDT