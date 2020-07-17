روان بن حسين تقع تحت هجوم الجمهور..والسبب تعليق حول زوجها شاركته لثوانيٍ معدودة وحذفته!

روان بن حسين وزوجها أو بالأحرى زوجها السابق ووالد إبنتها "يوسف المقريف" هما المادة الدسمة للإعلام العربي بعد سلسلة فضائح مستمرة ليومنا الحالي.

آخر هذه الفضائح كان إعلان روان إنفصالها عن يوسف بسبب خياناته التي لا تنتهي والتي سببت لها مرض جنسي هو "الورم الحليمي" إضافة إلى تحرشه بقاصرات عن طريق إرسال صور جنسية.

روان والتي نالت إستعطاف أغلب الجمهور خلال الأيام القليلة الطاولة قامت بمشاركة تعليق عبر إحدى الصفحات الفنية تسبب بفتح النار عليها من أغلب الجمهور.

"عادي جزمة وجعتنا وشلحناها"!

أربعة كلمات لثوانيٍ قليلة قبل أن تحذفها من المنشور فتحت النار على روان من الجمهور الذي إتهمها بقلة الإحترام وغيرها من الأمور بناءاً على تعليقات الجمهور ومنها "لو إنها فالحة كان من اولها ما لبستها".."والله انها مو محترمه تقول على ابو بنتها كذا لو فيه عيوب دنيا بنات الناس ما تتكلم كذا والله لو بكذا نفسيه حقه يخونها".."وباجر بترد تقول اتمصخر وانتوا قلبتوا السالفه جد"..واضاف آخرون "والبنت عادي يعني يحترموا حالهم علشان خاطر بنتهم".."السالفة تعيد نفسها كل واحد يطلع فضايح الثاني مريم وحسين وزوجها".

للمزيد من قسم الترفيه:

مفاجأة صادمة: زوج روان بن حسين اغتصبها وتحرش جنسياً بقاصرات!

روان بن حسين كاذبة.. صديق زوجها يكشف تفاصيل صادمة!

هذه أعراض المرض الجنسي الذي أصيبت به روان بن حسين.. وخطر كبير أحاق بحياة ابنتها!