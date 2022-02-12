روان حسين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (لونا)

كشفت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن التجهيزات غير العادية لحفل عيد ميلاد ابنتها، لونا، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

ونشرت روان بن حسين مجموعة من الصور أظهرت استعدادها لحفل عيد ميلاد ابنتها بمجموعة من الديكورات اللافتة التي تنوعت ما بين البالونات والعرائس الكبرى على طريقة (ديزني)، وعلقت: (لا اصدق ان طفلتي سيصبح عامين هذا يجعلني عاطفيا جدا).



كانت روان بن حسين كشفت عن هوية زوجها عقب ولادة ابنتها وذلك بعد فترة من إخفائه، ليتبين أنه رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف الذي جمعته بها قصة حب منذ عدة شهور، ثم حدث بينهما خلاف تسبب في انفصالهما، وذلك قبل أن تكتشف خيانته لها التي تسببت في نقل مرض الورم الحليمي لها.

وطرحت الفنانة روان بن حسين، فى يناير الماضي أغنية (Adios ) باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر.

و الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.