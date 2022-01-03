روبي تتعرض للانتقاد.. بطن منتفخ ولباس قصير كاشف

تعرَّضت الفنانة المصرية روبي لموجة من الجدل والانتقادات بعد إحيائها حفل رأس السنة، فقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عدة أمور أخرى.

شاركت روبي متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة من حفلها وسط تهاتف جماهيري كبير، حيث ظهرت وهي تؤدي إحدى أغانيها على خشبة المسرح وتتمايل مُرتديةً فستان أسود قصير ضيق، إذ أن متابعيها أشاروا إلى الوزن الزائد الذي اكتسبته روبي في الآونة الأخيرة.

وبسبب زاوية الصورة والإضاءة، فقد بدا بطنها أكثر انتفاخًا وبروزًا وقدميها متضخمتين.

وجاء رد الفنانة بفيديو آخر شاركته عبر حسابها تظهر فيه ترقص على أنغام الموسيقى بينما تستعرض رشاقتها.

من جهة أخرى، انتقد المتابعون ارتدائها فستان قصير بهذا الشكل، ففي إحدى اللقطات المتداولة من الحفل، تظهر روبي وهي ترقص بينما تنخفض تدريجيًا للأسفل لكنها حينما حاولت الصعود مجددًا ارتفعت ملابسها وكان من الصعب أن تقف دون أن تنكشف ملابسها الداخلية.