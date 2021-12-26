روبي في جلسة تصوير جريئة فوق الطاولة.. وأحدهم يشبهها بباتمان

أثارت الفنانة المصرية روبي موجة من الجدل وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن صور جلسة تصويرها الأخيرة احتفالًا بنهاية عام 2021.

شاركت روبي متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور من جلسة تصويرها الأخيرة التي اتسمت بطابع الجرأة والإثارة، إذ اختارت ارتداء أشبه ما يكون بكاش مايوه أسود اللون من قماش الدانتيل نسَّقته بجوارب سوداء طويلة من قماش الشيفون ومعطف طويل فضفاض أسود اللون.

وأثارت طريقة الوضعيات التي اتخذتها روبي في جلسة التصوير موجة من السخرية، حيث ظهرت في إحدى الصور واقفة على الطاولة في شقة بسيطة، أو تجلس على أريكة قديمة، أو مستلقية على الأرض، حيث كتبت إحدى المتابعات: "صور بعنوان لما تبقى قاعده لوحدك فالبيت وزهقانه".

وعلَّق آخر: "انتي مش حاسة ببرد يا روبي"، وأضاف إحداهم: "فكك من شغل باتمان ده عشان بغييير".

من جهة أخرى، أشاد الكثيرون بجمال روبي وجلسة التصوير، فكتبت إحداهن: "فوتوشوت عالمي كانه فوتوشوت لمجلة عالمية ، حبيت فكرة التصوير والازياء وكل حاجة ، احسنتي يالؤلؤة".