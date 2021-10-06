روبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ذهبية جريئة

ما تزال الفنانة المصرية روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة وأغانيها الضاربة وحفلاتها الصاخبة.

شاركت روبي متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صور من أحدث جلسة تصوير لها، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا ذهبيًا قصيرًا كروس شولدر جاء بتصميم الشراشيب المتدلية لمنحها لمسة ديناميكية، ونسَّقت إطلالتها بصندل ذي كعب عالٍ التفت شرائطه حول كاحلها.

وأكملت المطربة إطلالتها بتسريحة شعر مموجة، وتزيَّنت بأقراط ذهبية على شكل نجمة بالإضافة إلى مجموعة أساور ذهبية.





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورها، وأشادوا بجمالها وبشرتها السمراء الفاتنة، فكتبت إحداهن: "جمالك ماشاءالله عليكي حبيبتي جاني بهداوه داوا، بيباااي حبيبي بيبااي، بحبك".

وفي وقت سابق، انتقد عضو نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي المطربة روبي عبر صفحته الخاصة بعدما شاهد أحد فيديو لإحدى حفلاتها أرسله له أحد الموزعين الموسيقيين، ووصف أداءها "لا يمُت للمزيكا بِصلة"، رغم أنه لا يشك بامتلاكها الموهبة.

وحول إذا ما أتيحت له فرصة سحب ترخيصها، أجاب: "لو غنت وحش أسحب منها الكارنيه".