تشكيلة إسبانيا المتوقعة لمباراة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره الإيطالي بطل أوروبا اليوم الأربعاء على أرضية ملعب سان سيرو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويغيب عن صفوف لا روخا كلٌ من ألفارو موراتا وجوردي آلبا وجيرارد مورينو وبيدري وماركوس يورينتي وداني أولمو وآداما تراوري.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة لمباراة إيطاليا اليوم بأسلوب 4-3-3:

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، آيميريك لابورت، باو توريس، سيرخيو ريغيلون.

خط الوسط: كوكي، سيرجيو بوسكيتس، غافي.

خط الهجوم: بابلو سارابيا، فيران توريس، ميكيل أويارزابال.