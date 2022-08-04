روبي: خالاتي قاطعوني ووالدتي.. وأنا مش جريئة

الجميع متحمس للقاء الفنانة المصرية روبي مع مقدمة البرامج منى الشاذلي، الذي من المقرر عرضه مساء اليوم الخميس، فقد تطرَّقت للحديث عن مواضيع شتى لم تتطرق للحديث عنها في لقاءات سابقة.

روبي في برنامج منى الشاذلي

ونشرت مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" البرومو الدعائي للحلقة، وأرفقتها بتعليق: "الخميس .. ضحك ولعب وغنا.. "روبي" ضيفة "معكم منى الشاذلي" في حلقة بـ "روح الصيف".

وتطرقت الفنانة في المقابلة للحديث عن تفاصيل قطيعة خالاتها لها ولوالدتها، ورغبتها بالزواج في سن صغيرة والجلوس في المنزل، وتحدثت عن أسباب ابتعادها عن الفن طوال هذه الفترة وعودتها له من جديد.

وتساءلت منى الشاذلي حول الاسم الذي توَّد روبي أن تنادى به، حين قالت: "اتفضلي أندهلك رانيا ولا روبي"، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كان ذلك اسمها الحقيقي، أم الشخصية التي أدت دورها في مسلسل "رانيا وسكينة".

ونلاحظ أن روبي أشعلت أجواء الاستديو بتقديم أشهر أغانيها وأحدثهم، مثل أغنية "نمت ننه، "هوبا"، "ليه بداري كيدا"، ولا بد من الرقص والمزاح ومشاركة الجمهور بالأجواء الحماسية.

واختارت الفاتنة إطلالة أنيقة وأنثوية، إذ ارتدت توب أسود أوف شولدر، نسَّثته ببنطال ذهبي بطبعات باللون الأسود، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جنبي كتفها، وبرزت جمال ملامحها بمكياج من درجات البرونزي.

وكانت النجمة قد طرحت أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "نمت ننه"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب"، وحصدت أكثر من 8.9 مليون مشاهدة منذ إصدارها.



