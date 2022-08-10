روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "البعيدة"

نشرت الفنانة روجينا صورا لابنتها مايا للاحتفال بعيد ميلادها، وهو أول عيد ميلاد يمر دون وجودها بجانب عائلتها حيث سافرت للدراسة في لندن.

وعلقت روجينا علي الصور التى نشرتها عبر حسابها بموقع (إنستغرام): (كل لحظة وانت سعيدة كل سنة وانت حلمي اللي كل يوم بشوفة بينورعيوني كل سنة وانت دايما سندي وبنت عمري.. سنة كلها خيروفرح وسعادة ونجاح ورضا.. أول عيد ميلاد يمر وانت بعيدة عني وانت مش في حضني.. كل سنة وانت دايما في قلبي).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل (كيد الحريم) والذي شاركت به في رمضان ٢٠٢٢ .ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.