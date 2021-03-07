سلوى المطيري تطل على الجمهور من دون حجاب وتتحدث عن رغد صدام حسين..فيديو!

أثارت مشهورة السوشال ميديا التي تحمل الجنسية الكويتية سلوى المطيري الجدل بعد ظهورها من دون حجاب من خلال حسابها في سناب شات.

وشاركت سلوى والمعروف عنها أنها شخصية مثيرة للجدل فيديو وهي تتحدث عن رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق، ولم يكن الكلام واضح بشكل جيد وذلك لأن الفيديو مجتزأ من فيديو أطول منه.

بعد فترة وجيزة من تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بادرت المطيري بحذف الفيديو مباشرةً من حسابها وعادت وشاركت فيديو أخر تؤكد أنها ظهرت بدون حجاب بالخطأ وأنها كانت لا تقصد هذا وصورت المقطع ولم تلتفت أنها بدون حجاب، كما أنها طالبت من شاركوا المقطع الذي ظهرت فيه بدون الحجاب بحذفه وازالته تماماً.

سلوى المطيري : نزلت بالغلط مقطع بالسناب وانا بدون حجاب ..اتمنى الحذف والستر pic.twitter.com/4Lamc8HYfm — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) March 6, 2021

ولم يصدق الجمهور بدوره تعليق مطيري حول أنها ظهرت بالخطاً من دون الحجاب وما الأمر إلا مجرد حركة للفت الانتباه إليها وتصدر الحديث، وكانت تعليقات الجمهور كالتالي: "سلوى المطيري فكت الحجاب ويوم شافت التعليقات قالت تيلفوني كله متهكر"..وتابع آخر "اخر شي توقعته اشوف شعر سلوى المطيري والشيطانه طلعت قاصة بوي فرند".. وكان هنالك تعليق "اجل رغد صدام كلمتك وهددتك وربي حتى هندي البقاله مايطق لوجودك خبر اهلها لو يتبرعو ويعالجوها او يسحبو جوالها من يدها مره تفشششل".

يذكر أن المطيري كانت قد أطلقت تصريحات مثيرة للجدل بعدما بعد تداول اسمها في قضية غسيل الأموال الشهيرة في الكويت، وعلقت وقتها بـ "صار لي سنين مع متابعيني وما غسلت أموال".

وتابعت الناشطة الكويتية "ولا مرة غسلت أموال ليش إيش ناقصني ها بنت البطة السودا أنا.. أنا اليوم زعلانة وهاذول اللي بقالهم سنة وينهم عني".

وكان البعض قد شبه سلوى بـ "مريم نور" لأنها تحاول التحدث بطريقة غريبة وكأنها ترى أشياء لا يراها الأخرون، وكان من أبرز تعليقاتها أنها وجدت حل لفيروس كورونا وأنها قادرة على إنهاء جماعة داعش الإرهابية تماماً.

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