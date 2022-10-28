رولا سعد تشارك متابعيها بأكثر لحظة رومانسية تجمعها بزوجها

وجهت الفنانة اللبنانية رولا سعد رسالة حب لزوجها يحيى خضر وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

ونشرت رولا صورة لها برفقة زوجها وهو يُقبلها فى احدث ظهور لهما وكتبت عليها قائله.ً: (حب حياتي).

يذكرأن الفنانة اللبنانية رولا سعد روت تفاصيل ارتباطتها بزوجها مسبقا قائلة: (وقعت في شباك الحب بالفعل حينما التقيت المهندس يحيى خضر أثناء الاحتفال بعيد ميلادي ببيروت في شهر أغسطس/آب الماضي، وكنا برفقة بعض الأصدقاء وتعرفنا على بعض وكان هو من معجبيني كفنانة وصار بينا ود وعدد من اللقاءات ومرت علينا بعض المشاكل إلى أن عدت إلى مصر، وشعر كل منا بالحنين إلى الآخر وشعر كل منا أن هناك شيئًا ينقصنا وصارت بيننا مكالمات إلى أن صرح لي بحبه وأنا عبرت له عن حبي له ولفت نظري فيه أنه مثقف وعجبني منطقه في الحياة وصريح وحنون ويحافظ على علاقته بأسرته جدًا).