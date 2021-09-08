رولا سعد بإطلالة فاضحة.. والجمهور "شو وضع جوزها"!

شاركت الفنانة اللبنانية وعروس 2021 رولا سعد صُورة جديدة لها عبر حسابها في إنستغرام حيث يتابعها محبيها.

رولا سعد ظهرت في الصُور وهي ترتدي توب مكشوف جداً وصفه الجمهور بالفاضح أو غير اللائق بسبب ما يكشفه من جسدها، وكان من بين التعليقات المتداولة "هاي ليش انهبلت بعد الزواج".. وتابع آخر "شو وضع زوجها على هاللبس"..وجاء في تعليق أحدهم " لوين بنوصل الكل صار يتعرى".

يذكر أن رولا سعد كانت قد احتفلت بزواجها من المهندس يحيى الخضر في لبنان وبالتحديد العاصمة بيروت، وكان خبر الزواج مفاجئ للجمهور لأنها لم تسبق وأن أعلنت أنها تعيش قصة حب، إلا أنها أكدت لاحقاً بشكل مفاجئ وسريع أن الخطوبة تمت في احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد بحضور العائلتين وبطريقة بسيطة.

رولا كانت قد شاركت عدة صُور من حفل زفافها والتي كان واضحاً فيها أنها اقتصرت على عدد محدود بسبب جائحة كورونا إضافةً إلى الأوضاع الغير مستقرة في لبنان من الناحية السياسية.

رولا سعد وعمليات التجميل!

الفنانة اللبنانية كانت قد تصدرت الحديث منذ أشهر قليلة بعد تداول صُور جديدة لها أظهرتها بشكل مُرعب كما وصفها الجمهور، إذ أن التعديل الذي كان على الصُور وعمليات التجميل أظهرتها بشكل غريب وصفه الجمهور وقتها بـ "اللعبة تشاكي" المعروفة من سلسلة أفلام الرعب.

رولا سعد وجائزة موسيقية!

رولا والتي غابت عن السوق الفني لمدة جيدة كانت قد عادت مُجدداً بعمل تم طرحه على طريقة الفيديو كليب وحمل عنوان "لاغيني تلاقيني" والذي حقق أكثر من 2.2 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب وتم تكريمها على نفس العمل من خلال مهرجان أوسكار العرب بجائزة أفضل عمل موسيقي لعام 2020 بحسب آراء اللجنة المشاركة في الحدث.

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