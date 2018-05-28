المثيرة للجدل رولا يموت

اعتاد الجمهور على قيام المثيرة للجدل اللبنانية رولا يموت بنشر صور عارية لها باستمرار على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ومؤخرًا صدمت يموت متابعيها عبر الانستغرام بنشرها صورة لها بالحجاب بمناسبة شهر رمضان المبارك وكتبت معلقة عليها: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره *ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رمضان مبارك".

وتعرضت يموت لهجوم كبير بسبب نشرها الصورة والآية القرآنية، فقد هاجمها عدد كبير من متابعيها رافضين نشرها لصورتها بالحجاب خصوصًا أنها معروفة بجرأتها الكبيرة جدًا وقد تكون الأجرأ بين الفنانات اللواتي ينشرن صورا عارية وإباحية لهن، فهي تظهر في أغلب الصور شبه عارية تمامًا بالإضافة إلى بعض التعليقات التي تنشرها والتي تحمل إيحاءات جنسية واضحة.