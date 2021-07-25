رومانسية نجاح المساعيد وزوجها تشعل السوشيال ميديا.. ومنتقدون لفرق العمر بينهما!

أثارت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد الجدل بعد نشرها مقطع فيديو يجمعها بزوجها عامر أثناء قيادته السيارة مُستعرضةً رومانسيتها.

شاركت نجاح المساعيد متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تجمعها بزوجها، الذي يصغرها بـ15 عامًا، فيظهر يداعب وجنتيها بصابعه لتقوم هي بضم يده بيدها بطريقة رومانسية وعاطفية، وفي أثناء ذلك، دندنت مع أنغام أغنية المطرب السعودي خالد عبدالرحمن بعنوان "وشلون مغليك .. وانت الذي علمتني حبك".

كما نشرت المساعيد صورة لها ممسكة بباقة ورود حمراء كبيرة أهداها إياها زوجها كلفتةٍ رومانسية.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق وإبداء رأيهم بفيديوهاتها، فكتب أحدهم: "مسختوها قسما بالله العالم عايشين قحط عاطفي و انتم تستعرضون ارحمونا".

وعلَّقت أخرى مستذكرةً الجدل الذي أحدثته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عقب زواجها من زميلها الممثل شهاب جوهر بينما تكبره بـ4 أعوام، وكتبت: "ومقطعين الهام الفضالة لما تزوجت وهذي كبر جدتي ومتزوجه واحد كبر ولدها ماحد تكلم".

من جهة أخرى، دافع الكثيرون عن المساعيد، فكتبت إحداهن: "هالانسانه تعجبني ربي يسعدها جمال ودلال الرسول تزوج خديجه هو بعمر 25وهيه بسن 40وهذا عكس لنا انه الزواج مايحكمه عمر وعن مبدا التصوير هم حرين كل واحد يعيش حياته واذا هيه فضلت اتصور شي راجع لها ادعوا للناس بالخير تمنو الخير ايكم اضعاف ويرزقكم مثل مارزقها وسخر لها الزوج والحياه السعيده بدال السب والشتم.. دعوا الخلق للخالق..واذا عن انكار الباطل اضعف الايمان ادعوا الله يهديهم ويصلح حالهم".

زفاف نجاح المساعيد

عقدت المساعيد وعامر زفافهما في أحد فنادق العاصمة عمان، وخطفت الأضواء بجمالها وسط حضور من أهل الإعلام من بينهم "الإعلامية العراقية سهير القيسي، والناشطة الأردنية فادية الطويل" وغيرهم.

يذكر أن المساعيد كانت متزوجة من رجل الأعمال الليبي "وليد السيد" وهو ابن عم الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" وأثمر الزواج الذي استمر لمدة 12 عام عن ولدين هما "جاسر وسلوان".