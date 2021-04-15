الموت يفجع الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد!

فُجعت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد منذ ساعات بخبر وفاة شقيقها عبد الله والذي شاركته بمنشور عبر حسابها وجاء فيه تحديداً:

"بقلوب مؤمنه مطمئنه بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمة الله تعالى سندي وحزام ظهري أخي عبدالله ، اللهم أغفر له وإرحمه وإسكنه فسيح جناتك ، وإنا لله وإنا إلبه راجعون".

المشاهير وعلى رأسهم السوبر ستار الأردنية ديانا كرزون كانت من بين المشاهير الذين قدموا واجب العزاء للشاعرة بوفاة شقيقها، كذلك الأمر مع الإعلامية لجين عمران وزميلتها مهيرة عبد العزيز.

يذكر أن نجاح كانت قد تعرضت لهجوم شديد منذ فترة بعد انتشار صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة لم تبلغ الـ 10 سنوات أظهرت وجهًا مليئًا بالكدمات والضربات المختلفة إضافة إلى الفقر الشديد الظاهر على ملابسها.

وقيل وقتها أن الفتاة التي ظهرت في الصُور هي ابنة شقيقة الشاعرة الأردنية رجاء المساعيد، واستغرب البعض الحالة المزرية للطفلة ووالدتها على الرغم من أن الوضع المادي للشاعرة الأردنية أكثر من جيد وتكهن البعض بوجود خلاف محتمل بين الشقيقتين قطع العلاقة بينهما.

وعلقت نجاح بدورها على الموضوع بطريقتها عبر حسابها الرسمي عن طريق منشور جاء فيه "لسنا مجبرين على تبرير المواقف لمن يسيء الظن بنا..من يعرفنا جيداً يفهمنا جيداً..فالعين تكذب نفسها إن أحبت والاذن تصدق الغير إن كرهت"!

يذكر أن نجاح ذات الـ 43 عاماً كانت قد دخلت القفص الذهبي منذ مدة لا بأس بها بزواجها من الضابط عامر السردي الذي يبلغ من العمر 28 سنة، وتم تداول فيديوهات الحفل وقتها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وكانت الشاعرة الأردنية متزوجة سابقاً من رجل الأعمال الليبي "وليد السيد القذافي" ابن عم رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، واستمر زواجهما لمدة 12 سنة قبل وقوع الطلاق بينهما في العام الماضي، وأنجبت منه طفلين "جاسر وسلوان".

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