ريكي مارتن ينفصل عن زوجه السوري.. "قررنا إنهاء زواجنا بالحب"

أعلن مغني البوب البورتوريكي من أصول إسبانية ريكي مارتن انفصالع عن زوجه السوري-السويدي جوان يوسف، وذلك بعد 6 سنوات من الزواج.

انفصال ريكي مارتن وجوان يوسف

وفي منشور مشترك نشراه عبر حساباتهما الشخصية، كتبا: "قررنا إنهاء زواجنا بالحب والاحترام والكرامة لأطفالنا وتكريم ما عشناه كزوجين طوال هذه السنوات الرائعة" ،

وأضاف: ""رغبتنا الكبرى الآن هي الاستمرار في التمتع بديناميكية عائلية صحية وعلاقة تتمحور حول السلام والصداقة لمواصلة التنشئة المشتركة لأطفالنا، والحفاظ على الاحترام والحب الذي نتمتع به لبعضنا البعض".

ويُشار إلى أن ريكي وجوان لديهما ابنة تدعى "لوسيا" من مواليد عام 2018، وابن يدعى "رين" من مواليد عام 2019، أنجباهما من أم بديلة. كما لدى مارتن ابنين توأم هما ماتيو وفالنتينو من مواليد عام 2008.

ويُشار إلى أن ريكي أعلن عن مثليته الجنسية بشكل رسمي عام 2010، وبعد حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2011 تزوج من شريك حياته كارلوس غونزاليز الذي انفصل عنه لاحقًا، ليعلن بعدها عن خطوبته من جوان يوسف، وهو فنان سويدي سوري الأصل من أب كردي وأم أرمنية.