ريكي مارتن يواجه دعوى قضائية جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي.. فمن الضحية؟

واجه النجم العالمي "ريكي مارتن" دعوى قضائية كبيرة خلال الأشهر الماضية بتهمة الاعتداء الجنسي وزنا المحارم بعد ان قام ابن شقيقه باتهامه بالاعتداء عليه جنسيًا.

إلا أن ابن شقيقه عاد وتنازل عن الدعوى القضائية، فيما يبدو أنه تسوية جرت بيهما.

ريكي مارتني يواجه دعوى قضائية جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي

يعود النجم العالمي الى تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن رُفعت دعوى قضائية جديدة بحقه، حيث افاد المتحدث باسم الشرطة بانه تم تقديم دعوى جديدة- بتهمة الاعتداء الجنسي يوم السبت الماضي ضد ريكي مارتن.

ووفقاً لوكالة الأنباء الامريكية لم يُكشف عن أي تفاصيل تتعلّق بالشكوى كما لم يتم الافصاح عن أي معلومة تتعلّق بالقضية بسبب طبيعتها الحساسة، وخوفًا على أطراف القضية.

من ضحية ريكي مارتن الجديد؟

أكّدت مصادر مقربة من الشرطة بان الشخص الذي تقدّم بالدعوى القضائية ضد النجم العالمي هو ابن شقيقه دينيس يادييل سانشيز والذي قام بتقديم الشكوى سابقاً ولكنّه انسحب منها.

ويبدو واضحا بأن تهمته هذه المرة ضد عمه النجم العالمي لا تؤدي الى اعتقاله خاصة وأن الحادثة التي يتهمه بها ليست حديثة وستقوم الشرطة بتحديد ما اذا كانت هذه التهم صحيحة أم لا.

ردة فعل ريكي مارتن

أما محامي النجم العالمي فقد أكّد بأن هذه الادّعاءات سيئة للغاية وغير حقيقية، كما وضّح بأن هذا الرجل يحاول من جديد معه بسبب اتهام ريكي مارتن له بتهمة الابتزاز في وقت سابق، وأن النجم العالمي قد يرفع دعوى تعويض ضده.