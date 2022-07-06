حبيب ريكي مارتن الجديد يرفع دعوى عنف منزلي ضده.. إليك التفاصيل

يواجه المغني العالمي "ريكي مارتن" دعوى قضائية جديدة في مدينة بورتوريكو وذلك بتهمة العنف المنزلي والاعتداء الجسدي على حبيبه الجديد.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد ريكي مارتن

وفي تفاصيل القضية المرفوعة ضد النجم العالمي فإن رجل قدّم دعوى ضده يتهمه فيها بالعنف المنزلي، حيث إن ريكي والرجل كانا على علاقة عاطفية لمدة سبعة أشهر على حد قول الضحية

وانفصل الثنائي قبل شهرين ولكن يبدو واضحاً بأن ريكي مارتن لم يتقبّل انفصاله عن حبيبه حيث شوهد أكثر من مرة وهو بالقرب من مكان إقامة الرجل حيث كان الأخير يخشى على سلامته منه وهو ما جعله يشعر بالقلق من النجم العالمي

وأصدرت جزيرة بورتوريكو أمر تقييدي ضد النجم العالمي الشهير حيث بحثت الشرطة عنه في مكان اقامته ولكنها لم تتمكن من العثور عليه ابدا.

وتوّجه ريكي مارتن الى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونفى جميع التهم التي وجّهت اله ومزاعم العنف المنزلي وأكّد بأن هذه التهم غير صحيحة وسيواجهها.

وأكّدت مصادر مقربة من نجم البوب العالمي بأن الرجل الغامض الذي رفع الدعوى القضائية ليس زوجه السوري جوان يوسف والذي انفصل عنه خلال وقت سابق.

زواج ريكي مارتن وجوان يوسف

كان النجم العالمي قد أثار جدلًا كبيرًا بعد ان أعلن مثليته الجنسية بشكل رسمي خلال عام 2010 حيث تزوّج من شاب عربي سوري الأصل يدعى جوان يوسف وأنجبا أطفالاً من أم بديلة ولكنهما انفصلا بعد ذلك، ويعتبر مارتن من اوائل النجوم الذين اعلنوا عن مثليتهم بشكل رسمي وعلني

الحياة الخاصة للنجم ريكي مارتن

أصبح مارتن في عام 2008 والداً لطفلين عن طريق أم بديلة، وفي مقابلة خاصة مع مجلة ¡Hola قال المغني العالمي إنه قرر إنجاب أطفاله بمساعدة أم بديلًا عن التبني واصفًا عملية التبني بالمعقدة

وأعلن في عام 2010 عن مثليته الجنسيه بشكل رسمي وصرح بأنه فخور بها وقال إنه قرر الإعلان عن هذا الأمر بعد سنوات من الصمت حيث ان مساعده الشخصي نصحه بعدم الإعلان حتى لا يخسر معجباته من الإناث

وفي عام 2011 حصل على الجنسية الإسبانية حتى يتمكن الزواج من شريك حياته كارلوس غونزاليز الذي انفصل عنه لاحقًا، وأعلن مارتن خطوبته من جوان يوسف، وهو فنان سويدي سوري الأصل من أب كردي وأم أرمنية.