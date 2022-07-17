ريكي مارتن مُهدد بالسجن 50 عام بسبب زنا المحارم.. وهذا ردّه على الاتهامات

كشفت مصادر إخبارية بأن النجم العالمي المثير للجدل "ريكي مارتن" قد يواجه عقوبة طويلة بالسجن بسبب الاتهامات الخطيرة التي وجهها له ابن شقيقه في الآونة الأخيرة.

ريكي مارتن مهدد بالسجن

ما زالت قضية النجم العالمي الشهير تتصدّر أخبار وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن كشف ابن شقيقته البالغ من العمر 21 عاماً والمدعو "دينيس يادييل سانشيز" بأن النجم العالمي كان على علاقة معه لمدة وصلت إلى سبعة أشهر.

وأكّد ابن شقيقته بأنه كان على علاقة بخاله لمدة سبعة أشهر ولكنهما انفصلا وأنهى دينيس العلاقة، إلا أن ريكي مارتن لم يتقبّل الوضع ولم يكن يريد إنهاء هذه العلاقة حيث إنه عرّض ابن شقيقته لأذى جسدي ونفسي كبير مما جعل الأخير يرفع دعوى قضائية ضده يتهمه بالتعنيف فيها

وفي حال تم رفع القضية وتمت إدانة النجم العالمي فإنه سوف يواجه عقوبة بالسجن قد تصل الى 50 عامًا وذلك بتهم التعنيف بالإضافة إلى تهمة زنا المحارك

ردّ ريكي مارتن على الاتهامات الموجّهة له

بدوره نفى النجم العالمي الاتهامات الموجّهة له وردّ على هذه المزاعم بقوله: "إن هذه ليست ادّعاءات كاذبة فقط بل هي مقززة، وأتمنى من القاضي أن يقوم بإلغاء القضية على الفور".

وبهذا الرد نفى الفنان العالمي جميع التهم الموجهة إليه من قبل ابن شقيقه والتي تتعلق بوجود علاقة بينهما وتعريضه إلى التعنيف الجسدي والنفسي