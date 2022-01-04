ريماس منصور تعلن ارتباطها بشاب إماراتي وتشارك الصور مع محبيها

أعلنت الفنانة ريماس منصور ارتباطها بالشاب الإماراتي سعود النعيمي، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستغرام، حيث شاركت مع متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل مجموعة من الصور الخاصة بهذه المناسبة.

وظهرت ريماس منصور إلى جانب خطيبها سعود النعيمي في الصور، وعلى ما يبدو أن هناك انسجام واضح بين الثنائي، حيث وضعت تعبير "قلب حب" على الصورة، كما تركت تعليقًا على صورة أخرى قالت فيها: “السعادة أن تجد شخصًا يشبه روحك كثيرًا"، وأضافت في تعليق على صورة أخرى تجمعها بخطيبها: “العبرة ليست في البدايات، العبرة بمن يمسك يدك حتى النهاية".

وفي الحقيقة، لم تذكر الفنانة ريماس منصور الكثير من التفاصيل حول ارتباطها، فمثلًا لم توضح إذا ما كان الارتباط مجرد خطبة أم عقد قران، وأيضًا لم تكشف الكثير عن هوية خطيبها سعود النعيمي، حتى أنها لم تذكر جنسيته، إلّا أن بعض المتابعين أكدوا أنه يحمل الجنسية الإماراتية.

على الصعيد الفني، كشفت ريماس منصور أنها تستعد للجزء العاشر من مسلسل "شباب البومب"، حيث علقت مؤخرًا قائلة: “سيتم عرض المسلسل قريبًا".

وترددت الفنانة ريماس منصور على الإمارات طوال الأشهر الماضية، حيث أكدت في أبريل/ نيسان من عام 2021، أنها موجودة في الإمارات منذ 4 أشهر بسبب ارتباطها بتصوير مسلسلين.

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