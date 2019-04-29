ريما فقيه تكشف عن مُفاجأة تخص حياتها الشخصية!

أعلنت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، اللبنانية ريما فقيه عن حملها للمرة الثالثة، ونشرت فقيه عبر إنستغرام صورة تجمعها بطفليها "ريما وجوزيف"، وظهرت بالصورة مُرتدية تيشيرت أبيض مع بنطلون رياضي باللون الرمادي الدخاني، فيما عتمدت تسريحة الكعكة المرفوعة.

وكشفت الصورة عن بطن فقيه المنفوخ والذي يؤكد أنها بالأشهر الأخيرة من حملها وكتبت مُعلقة على الصورة: "قلبي مليء بالسعادة، عائلتي تكبر، وهذا أكبر مما طلبته، شكرًا لله، أشكر من كل قلبي زوجي وابنتي وابني والنعمة الجديدة التي ننتظرها، لا أستطيع الابتعاد عن زوجي"، وختفت كلامها بالتعليق على ملامح طفليها والذين ظهرا جادين في الصورة بشكل كبير.

يُشار إلى ان فقيه كانت قد حصلت على لقب ملكة جمال أمريكا في عام 2010، وذلك بعد حصولها على لقب ملكة جمال ميتشغان في عام 2009.

ووقعت فقيه في حب المٌنتج وسيم صليبي، والذي قررت اعتناق المسيحية من أجل الزواج به في عام 2015 بعد قصة حب مميزة جمعتهما.

وكانت ملكة جمال أمريكا السابقة ريما فقيه قد شاركت مؤخرًا في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2018 وترأست لجنة التحكيم، والذي حصدت فيه اللبنانية مايا رعيدي اللقب.

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