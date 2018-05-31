الفنانة المصرية ريم البارودي

حلت الفنانة المصرية ريم البارودي ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وكشفت البارودي خلال الحلقة العديد من الأسرار.

حيث قالت البارودي ان زواجها من احمد سعد هو الزواج الرسمي الوحيد في حياتها، وانها ارتبطت لأكثر من مرة لكن لم تتزوج رسميًا إلا من احمد سعد.

هذا وكشفت البارودي أيضًا انها شعرت بصدمة بعد خيانة احمد سعد لها وزواجه من سمية الخشاب إلا انها تجاوزت المرحلة الصعبة بمساعدة أصدقائها ولم تزر أي طبيب نفسي.

وأضافت البارودي ان سمية الخشاب اعتادت الزواج من رجال متزوجين، وانها تزوجت 5 مرات في حياتها بشكل معلن، ولا تعرف عدد زيجاتها العرفية.

وبعد كشف شخصية "شيخ الحارة" عن انتهاء مشروع زواج للفنانة ريم البارودي بسبب رسالة نصية وصلتها على الموبايل، أوضحت البارودي للإعلامية بسمة تفاصيل ما حدث.

حيث قالت البارودي أنها كانت تستعد للارتباط بشكل رسمي بأحد الأشخاص إلا ان وصلتها رسالة من طليقها الفنان احمد سعد شاهدها عريسها عن طريق الصدفة أدت لانفصالهما.

ولتثبت ما قالته قامت البارودي بالكشف عن الرسالة التي وصلتها للإعلامية بسمة وهبه والتي بدورها ردت "لا تعليق" بعد قرائتها الرسالة.

واكدت البارودي انها لم تكن ترغب بالحديث عن هذا الموضوع كونها لا تحب خراب البيوت مثل بعض الأشخاص، قاصدة بجملتها الفنانة سمية الخشاب.