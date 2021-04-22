ريم البارودي تضحك بعد عرض صورة أحمد سعد وخطيبته.. ما سبب رد فعلها؟!

أطلَّت الفنانة المصرية ريم البارودي ضيفة في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة الذي يعرض خلال شهر رمضان على قناة المحور.

وخلال اللقاء، عرضت بسمة وهبة صورة لزوج ريم البارودي السابق أحمد سعد وخطيبته تحت عنوان "أحمد سعد يحتفل بخطوبته..وريهام سعيد تخرج بتهنئة مثيرة للجدل”.

وبعد عرض الصورة، نشاهد البارودي تضحك وبررت رد فعلها، قائلة: “وأنا مالي. أنا ضحكت مش عشان أحمد سعد بيحتفل بخطوبته، أنا من النص التاني، ده اللي يفرق معايا. أحمد سعد يحتفل بخطوبته مش موضوعي.”

وحينما سألتها عن سبب انزعاجها من الشق التاني من العنوان، وهل تهنئة ريهام سعيد لأحمد سعد من أجل مضايقتها، أجابت:”الجزء الثاني معمول مخصوص. أومال إيه، هو بقى عليه سكر مرة واحدة؟”

وسألت وهبة إذا هدأت الأوضاع بينهما وتقابلا مع الانفاصل، أجابت البارادوي أنهما تقابلها مرة واحدة صدفة، وهي تتمنى له كل خير لكنها غير مركزة بحياته ولن تبارك له بخطوبته.

وتطرَّقت البارودي لعلاقتها مع الفنانة المصرية سمية الخشاب بعد زواجها من سعد، وقالت: “أنا كنت زعلانة من سمية بعد زواجها من أحمد سعد لحد ما طلعت واكدت كلامي في حاجات وبعدين صعبت علي وانا دقت المهزلة دي كنت فيها كثير بس الحمدالله طلعت من دون خسائر بس هي تأذت”.

يذكر أن أحمد سعد أعلن خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني في شهر يوليو الماضي، وشارك متابعيه صورَّا تجمعهما في حفل عيد ميلادها.