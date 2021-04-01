بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها الثاني بعد حرمانها من حضور حفل نجلها الأول!

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبي فيديو جديد عبر حسابها أظهرها بكامل أناقتها ليتضح لاحقاً أنه من حفل زفاف نجلها.

وأعاد الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع ضمن تهنئات المشاهير ورواد السوشال ميديا للأذهان قصة بسمة مع نجلها الأول الذي حُرمت من حضور زفافه بسبب العادات والتقاليد السعودية، إذ أن ابنها يُقيم مع والده السعودي وأقام الحفل في البلد الذي ترعرع فيه لأن زوجته تحمل الجنسية السعودية وبحسب الأعراف هناك فإن حفل عقد القران لا يكون مختلط وهو ما دفع بسمة للبكاء لأنها معتادة على الحفلات المختلطة كما يحدث في مصر.

الفرحة الثانية لـ بسمة كانت في جدة وإلى الآن غير معلوم إذا ما واجهت نفس المشكلة كما حدث مع إبنها الأول أو تم تخطي الأمر والقيام بحفل زفاف مختلط كما أرادت أم العريس.

يذكر أن الإعلامية لها طفلة تدعى "عائشة" كانت قد تبنتها منذ سنوات وتقيم معها في مصر وكانت خلال مشاركتها في أحد البرامج قد كتبت وصيتها والتي هي بأن يعتني أولادها عبد العزيز وعبد الرحمن بإبنتها عائشة في حال وفاتها.

سبب خوف بسمة كان تعرضها لوعكة صحية قوية أدت إلى خسارتها لوزنها بشكل كبير إذ أعلنت أنها مصابة بمرض نادر في النخاع الشوكي ونسبة من أصابهم هذا المرض النادر لا يتجاوز 4% في العالم، وكانت بسمة قد صرحت بمرضها النادر بعد سلسلة الهجوم الذي تعرضت له على أثر سفرها المتكرر للخارج بهدف العلاج.

وكانت أيضاً الإعلامية قد تعرضت لخطأ طبي تجميلي منذ فترة بعد أن تعرضت لشلل في الوجه نتيجة إبرة تجميل "بوتكس" في منطقة الحنك مما أثرت عليها سلباً وجعلتها غير قادرة على تناول الطعام والتحدث لمدة شهر تقريباً.

فيما يتعلق بحياتها العاطفية فقد تطلقت منذ سنوات من والد أبنائها رجل الأعمال السعودي "أسامة السيد" وقيل أن سبب الخلاف خلعها للحجاب، كما أفادت بعض المصادر أنها تزوجت لاحقاً من أحد ضباط الشرطة وهو النائب "علاء عابد".



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