ريم السعيدي تمزق حذاء بالنسياغا.. وتتحدى كيم كارداشيان

أحدثت الحملة الدعائية التي أطلقتهاالعلامة الفرنسية "بالنسياغا" حالة من الجدل وموجة من الغضب بسبب استغلالها الأطفال في حملة اتخذت طابع العبودية الجنسية؛ ما دفع الكثير من النجمات لمهاجمة دار الأزياء والتعبير عن اشمئزازهن.

ريم السعيدي تهاجم بالنسياغا

وخرجت زوجة الإعلامي اللبناني وسام بريدي، ريم السعيدي ، عبر حسابها في "إنستغرام" معلنةً وقوفها في مواجهة العلامة التجارية العالمية، حيث ظهرت في مقطع فيديو ممسكة بحذاء من توقيع هذه العلامة وعملت على تميزقه، قائلة: "بصفتي أم ومؤثرة وشخصية عامة ولدي العديد من المتابعين على إنستقرام لا أستطيع ان ابقى صامتة".

وتظهر ريم السعيدي في الفيديو ممسكةً حذاء رياضي من بالنسياغا، ثم بدأت تمزقه بالمقص دون تردد.

ريم السعيدي تتحدى كيم كارداشيان

وأرفقت السعيدي الفيديو بتعليق تتحدى فيه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على فعل ذات الشيء تنديدًا بنتهاكات "بالنسياغا" لطفولة الأطفال، وكتبت مُشيرة إلى حساب النجمة: "كيم كاردشيان انه دورك.. اتحداك بأن تقومي بنفس الشيء".

وتابعت: "ارفع صوتك.. احمي أطفالك".

كيم كارداشيان تهاجم بالنسياغا

والجدير بالإشارة إليه أن كيم خرجت عن صمتها إزاء الحملة الإعلانية للعلامة، التي تعتبر الوجه الإعلاني لها، وشاركت سلسلة تغريدات قصيرة عبر حسابها في "تويتر"، وقالت في إحداها: "التزمت الصمت في الأيام الماضية، ليس بسبب موافقتي على تصرف بالنسياغا ولكنني أردت التحدّث الى فريق العمل في الشركة لأفهم منهم التفاصيل وكيف حدث هذا الأمر".

وتابعت كيم: "صدمتني هذه الصور فيجب أن يحظى الاطفال بدرجات كبيرة للاحترام وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من اساءة معاملة الأطفال في مجتمعاتنا".

وختمت نجمة تلفزيون الواقع بيانها بقولها: "أطالب بالنسياغا بإزالة جميع الصور والفيديوهات وتخاذ الاجراءات اللازمة حول الأشخاص الذين تسببوا بالأمر.

ورغم مهاجمتها العلامة التجارية، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يعجبهم موقفها، مُشيرين إلى أنه توجب عليها إيقاف تعاونها مع العلامة على الفور، لاسيما أنها أم لأربعة أطفال وما فعلته "بالنسياغا" انتهاك واستغلال للأطفال.

