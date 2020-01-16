وسام بريدي وريم السعيدي يرزقان بطفلتهما الثانية "آيا صوفيا" وهذه أول صورة لها

لحظات من السعادة الغامرة عاشها الثنائي وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي، وذلك بعد أن استقبلا أول أمس طفلتهما الثانية "آيا صوفيا"، في أحد المستشفيات في إيطاليا، ونشرت السعيدي عبر إنستغرام أول صورة لها برفقة الطفلة ولكنها لم تكشف عن وجهها بشكل كامل.

ومن خلال التجول في حساب عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، تبيّن أنها ولدت طفلتها "آيا صوفيا" دون تواجد زوجها وسام بريدي إلى جانبها، حيث ظهر ذلك من خلال إحدى الصور عندما كانا يتحادثان عبر خاصية مكالمة الفيديو، وترك الإعلامي تعليقًا على الصورة وقال: "آيا صوفيا بريدي..أهلًا بك في عالمنا..14-1-2020".

وكانت السعيدي قد علقت على صورتها برفقة مولودتها وكتبت كلمات مؤثرة، وصفت من خلالها الألم والمعاناة التي مرت فيها خلال الفترة الماضية، وعبّرت أيضًا عن حبها الشديد لأطفالها واستعدادها لحمايتهم بحياتها، ووجهت الشكر لكل من راسلها للإطمئنان على حالتها الصحية.

وكان الثنائي وسام بريدي وريم السعيدي قد رزقا في عام 2018 بطفلتهما الأولى "بيلا ماريا"، وأيضًا تم ولادتها في أحد المستشفيات في إيطاليا، وعلّق وقتها بريدي عبر مواقع التواصل وقال: "اليوم رزقنا بهدية من السماء..أهلا بالملاك بيلا ماريا".

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