وسام بريدي وريم السعيدي يرزقان بطفلتهما الثانية "آيا صوفيا" وهذه أول صورة لها

لحظات من السعادة الغامرة عاشها الثنائي وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي، وذلك بعد أن استقبلا أول أمس طفلتهما الثانية "آيا صوفيا"، في أحد المستشفيات في إيطاليا، ونشرت السعيدي عبر إنستغرام أول صورة لها برفقة الطفلة ولكنها لم تكشف عن وجهها بشكل كامل.
ومن خلال التجول في حساب عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، تبيّن أنها ولدت طفلتها "آيا صوفيا" دون تواجد زوجها وسام بريدي إلى جانبها، حيث ظهر ذلك من خلال إحدى الصور عندما كانا يتحادثان عبر خاصية مكالمة الفيديو، وترك الإعلامي تعليقًا على الصورة وقال: "آيا صوفيا بريدي..أهلًا بك في عالمنا..14-1-2020".
وكانت السعيدي قد علقت على صورتها برفقة مولودتها وكتبت كلمات مؤثرة، وصفت من خلالها الألم والمعاناة التي مرت فيها خلال الفترة الماضية، وعبّرت أيضًا عن حبها الشديد لأطفالها واستعدادها لحمايتهم بحياتها، ووجهت الشكر لكل من راسلها للإطمئنان على حالتها الصحية.
It was not an easy journey at all , since day one , starting with nausea and vomiting then early contractions and pain , but we made it together my little angel 👼, thanks for choosing me and daddy @wissambreidy to be your parents , sorry we were too busy with your sister last 38 weeks but we love you more than you can imagine, you and your sister are our happiness and I promise you, I’ll protect you and your sister with my life and I ll be there for you whenever you will need me . Welcome to our family Our AYA SOPHIA , we love you 💖💖💖 . Thank you all for your sweet msgs hamdillah me and the new born are well , Aya Sophia born this morning (14-01-2020) at 2:20am ( italy time) weights almost 3.4kg and strongly ready start her life with us . 💖💖💖💖👸🏻
وكان الثنائي وسام بريدي وريم السعيدي قد رزقا في عام 2018 بطفلتهما الأولى "بيلا ماريا"، وأيضًا تم ولادتها في أحد المستشفيات في إيطاليا، وعلّق وقتها بريدي عبر مواقع التواصل وقال: "اليوم رزقنا بهدية من السماء..أهلا بالملاك بيلا ماريا".
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