ريم عبدالله تثير ضجة على مواقع التواصل بعد انتشار خبر زواجها المفاجئ

استطاعت الفنانة السعودية ريم عبدالله أن تستحوذ على اهتمام واسع من الجمهور خلال الساعات الماضية، إضافة إلى تصدرها لقائمة الأكثر تداولًا على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار خبر زواجها بشكل مفاجئ.

وعلى الرغم أن الجمهور وخاصة السعودي ليس له حديث منذ أمس إلّا حول ريم عبدالله وزواجها المفاجئ الذي تصدر على تويتر، لم تخرج الفنانة السعودية حتى هذه اللحظة بأي تعليق رسمي حول الخبر سواء بالنفي أو بالتأكيد، وهذا ما جعل الأمر مثيرًا للجدل بين روّاد مواقع التواصل.

واشتهرت ريم عبدالله واسمها الحقيقي نورة العتيبي في عام 2006 بعد مشاركتها في مسلسل "طاش ما طاش" مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وشاركت أيضًا في أعمال أخرى عديده، مثل "جاري يا حمودة" و "الساكنات في قلوبنا"، وآخر أعمالها "العاصوف" الجزء الثاني في رمضان الماضي.

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