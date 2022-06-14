ريم مصطفى تكشف أنها مطلقة ولديها ولدين.. وهذا سبب طلاقها

تطرَّقت الفنانة المصرية، ريم مصطفى، للحديث عن تجربتها الزوجية لأول مرة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

كشفت ريم مصطفى أنها مرت بتجربة زواج استمرت لعشر سنوات، مُشيرةً أنها تزوجت في سن صغيرة؛ إذ لم يتجاوز عمرها الـ19 عامًا، وقد أنجبت منه ولدان، لكنهما انفصلا بسبب خلافات لا يمكن حلها، مؤكدة أن ما يجمعهما الصداقة والاحترام المتبادل.

وأضافت أن تلك التجربة زواجها في سن صغيرة كانت من أهم التجارب في حياتها، قائلة: "وهذه كانت من أهم تجارب حياتي؛ لأني تعلمت كيف أختار شريك حياتي، وكان حظي جيدا أن والد أولادي ابن ناس وتربطني به علاقة صداقة واحترام، وعندما أقع في أي مشكلة ألجأ إليه وسبب انفصالنا هو الاختلاف".



ريم مصطفى تكشف سبب طلاقها



وأوضحت أن سبب اتخاذها قرارا الانفصال كان بسبب فقدانها شعور السعادة والأمان، لافتةً إلى أنه ضد تكملة المرأة حياتها مع زوجها من أجل الأولاد فقط، وأضافت قائلة: "المرأة تقرر الانفصال عندما تفقد الشعور بالسعادة أو الأمان، ولم أندم على قرار الطلاق؛ لأنه جاء بعد تجربتنا لكل شيء، وأنا ضد تكملة الحياة من أجل الأولاد، وحزنت بشدة بعد طلاقي بسبب عشرة العمر، وبالمناسبة طليقي هو أكثر شخص دعمني في التمثيل، واختيارى القادم لن يكون سهلا فأنا مكتفية بنفسي، ولا أريد علاقة تشعرني بضيق ولكن أريد علاقة تضيف لى".

ريم مصطفى تشيد بالأعمال المأخوذة من أعمال أجنبية

وعلى الصعيد الفني، شاركت ريم مصطفى في مسلسل "suits بالعربي"، المأخوذ من النسخة الأمريكية التي تحمل نفس الاسم، والذي جسدت فيه شخصية "كاميليا" سكرتيرة "زين ثابت"، الذى جسد شخصيته آسر ياسين.

وحول الدراما العربية المأخوذة من الدراما الأجنبية، قالت أنها تتفاءل بالأعمال المأخوذة من السينما الأجنبية، مُشيرةً أن بداياتها كانت من خلال عمل مأخوذ من فورمات أجنبي وهو "هبة رجل الغراب".