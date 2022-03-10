ريهام حجاج تتعرض لحرب الكترونية شرسة: (هشيرهم عشان تتفضحوا!)

حرصت الفنانة ريهام حجاج، على توجيه رسالة لـ (لجان إلكترونية) بحسب وصفها بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسلها الرمضاني (يوتيرن).

ونشرت ريهام نماذج من التعليقات التي تعرضت فيها للهجوم، عبر خاصية (ستوري) حسابها على موقع (إنستغرام)، وعلقت: (بالنسبة للجان الإلكترونية والأكاونتس الـ fake اللي شغالة شتيمة.. ارحموا نفسكم).

وأضافت:(نفس الكلام كلها أكونتات مضروبة.. طب حتى شوية ابتكار يا جماعة، ابتدينا زي كل سنة).

وفي تعليق ثالث، أضافت: (استمروا السنة دي مش همسح.. هشيرهم كلهم عشان تتفضحوا).

و كانت شركة العدل جروب قد طرحت البوسترالرسمي لمسلسل (يوتيرن) للفنانة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته توفيق عبد الحميد ،عبير صبري ، أيمن قيسوني ، محمود حجازي والفنانة القديرة صفاء الطوخي. المسلسل للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.