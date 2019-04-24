ريهام حجاج تحتفل بزفافها على طليق ياسمين عبدالعزيز وسط حضور ضعيف من أهل الفن!

احتفلت الفنانة المصرية الشابة ريهام حجاج بزواجها على رجل الاعمال المصري محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد فترة طويلة من عقد قرانهما.

وحضر الحفل البسيط عدد من مشاهير الوسط الفني في مصر منهم الفنانة يسرا والإعلامية بوسي شلبي، فيما تغيب عدد كبير عن الحضور وذلك احترامًا للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

واختارت حجاج لهذه المناسبة ارتداء فُستان براق من اللونين الأبيض والأسود، تميز بقصة الكتف الواحد، مع وجود أزرار ذهبية على طول الفستان.

يُشار إلى أن الفنانة ريهام حجاج تعرضت لهجوم كبير وذلك بعد ارتباطها برجل الأعمال محمد حلاوة والي كشفت بعض المصادر انها تزوجته سرًا عندما كان متزوجًا من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وفور انكشاف علاقتهما طلبت عبدالعزيز الانفصال عن زوجها، وهو الأمر الذي عرض حجاج لهجوم كبير لزواجها من زوج زميلتها.

هذا وكانت ياسمين عبدالعزيز قد ألمحت قبل فترة أن طليقها يحاول الرجوع إليها وأنه قام بإرسال الورود لها، لتقوم حجاج بنشر فيديو يجمعها بزوجها يؤكدان من خلاله إن ما قالته عبدالعزيز غير صحيح.

وعلى الصعيد الفني تُنافس الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لاخر نفس".

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