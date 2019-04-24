أحلام وفجر السعيد تؤكدان صداقتهما بفيديو طريف!

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع الفنانة الإماراتية أحلام والإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، خلال ممارستهما للرياضة على طريقتهما الخاصة.

ويأتي هذا الفيديو بعد انتشار أخبار عديدة حول وجود خلافات بينهما، ويبدو انهما تعمدتا نشره لتأكيد صداقتهما، حيث تظهران فيه وهما تقومان بصعود الدرج ونزوله، ثم تضحكان بشكل ملفت.

هذا ونشرت أحلام صورة حديثة لها اليوم كشفت فيها انها تقضي إجازتها في بالي، وظهرت الفنانة الإماراتية في الصورة مُرتدية فستان صيفي باللون البنفسجي، مع نظارات شمس، وممسكة فاكهة صيفية، امام بركة ماء ومنظر طبيعي رائع.

وعلى صعيد آخر كانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أحيت حفلين مميزين في العاصمة السعودية الرياض، واستطاعت إشعال المسرح بتقديم مجموعة من اغانيها المميزة، وتألقت في الحفل بفستانين الأول فضي لامع، والثاني باللونين الأسود والفضي من تصميم اللبناني العالمي زهير مراد.

وجاء حفل أحلام هذا بعدما تم إلغاء حفل سابق لها في السعودية بسبب اعتراضات كبيرة علة وجودها هناك لموقفها السابق ضد قيادة المرأة السعودية للسيارة، حيث كانت أحلام ترفض الأمر مُعتبرة أن للسعودية طبعية خاصة تجعل من قيادة المرأة فيها امرًا صعبًا.

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